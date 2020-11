Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Boligbyggeriet på Rema 1000-grunden på Baunegårdsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Boligbyggeriet på Rema 1000-grunden på Baunegårdsvej

Villabyerne - 06. november 2020 kl. 18:14 Af Formand for Gentofte Ejendomsselskab, Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte Kontakt redaktionen

En lille opfordring til Rema 1000 og til Gentofte Kommune, som nu skal tage stilling til et nyt boligbyggeri på grunden.

Må jeg henvise til, at der i disse år bliver tænkt i nye innovative boligløsninger i de almene boligselskaber for at få bygget flere almene boliger, som skal skabe en bedre sammenhængskraft i lokalområdet?

Formålet med at indgå i nye projekter, hvor man nytænker boligløsninger i de almene boligselskaber, er, at de almene boligselskaber ønsker at være et alternativ til private investorer, når der i dag er skabt mulighed for, at de almene boligselskaber kan oprette et udviklingsselskab som sideaktivitet, hvor man opfører almene boliger og andelsboliger.

De almene boligers administrationsselskaber er gode til at bygge, drifte og administrere boliger, så hvorfor skulle et boligselskab ikke gribe denne mulighed for at bygge selv i stedet for at overlade det til private aktører.

Derfor giver det rigtig god mening, at boligselskaberne kan opføre andelsboliger og almene boliger side om side baseret på samme økonomi og kvalitet som i de almene lejeboliger.

Modsat private investorer skal et alment boligselskab ikke tjene penge på boligerne, da det ligger i selve tanken om almene boliger, at de er non profit foretagender, og derfor kan indskud og husleje holdes på et rimeligt leje.

Jeg håber virkelig, at Gentofte Kommune vil tænke nyt, især når kommunen ønsker at nedsætte et opgaveudvalg om fremtidens boliger for seniorer, og lade overvejelserne indgå i forbindelse med ændringer i lokalplan 212.

Ovenstående tanker kunne være en mulighed for seniorer og for en bedre sammenhængskraft i kommunen.