Bør Cirkusrevyen give børnerabat for at imødekomme fremtidens gæster? Det synes en læser. Foto: Henrik Petit Foto: Henrik Petit

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Børnebillet til 425 kr. Er det for sjov, Cirkusrevyen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Børnebillet til 425 kr. Er det for sjov, Cirkusrevyen?

Villabyerne - 20. maj 2021 kl. 15:20 Af Martin Sejer Lützen, Ejgårdsvej 22, st. tv., Charlottenlund Kontakt redaktionen

I år tænker vi på at tage vores børn på 11 og 9 år med til deres første cirkusrevy. De har set mange tidligere revyer i fjernsynet og synes, at det er sjovt. De er Cirkusrevyens fremtidige gæster.

Men da jeg leder efter børnerabat hos Cirkusrevyen, leder jeg forgæves. Børnebilletter i næstlaveste kategori C koster tilsyneladende det samme som voksenbilletter: 425 kr. pr. stk.

Det ender altså med en samlet udskrivning på 1.700 kr. (kategori C) for vores familie.

Da jeg skriver til Cirkusrevyen for at spørge om evt. børnerabat, får jeg blot et kort svar fra den bookingansvarlige: "Vi har ingen difference i prisen, om man er 5 eller 95." - efterfulgt af en smiley.

Jeg læste for nylig en anmeldelse i B.T., hvor anmelderen skrev, at det var en god revy for både unge og ældre, men at det desværre kun var de ældre, der havde fundet vej til teltet.

Er Cirkusrevyen ikke interesseret i at tiltrække næste generation? Eller skal den udfases med Ulf og Lisbeth?

Jeg tænker ellers, at Cirkusrevyen godt kunne have interesse i at sende et signal om, at man gerne vil børn og unge - og tænke mere langsigtet. Det synes desværre ikke at være tilfældet.

På den anden side kan jeg konstatere, at Cirkusrevyen nu kan melde alt udsolgt. Så det er måske "den rigtige strategi" på den korte bane - men måske ikke på den lange bane.

relaterede artikler

Ulf satte foden ned for sidste gang 21. april 2021 kl. 09:20

Korsbæk på Bakken åbner efter brand 18. april 2021 kl. 10:43

Danmarks revydronning fylder 75 år: Se hendes farverige liv i billeder 09. april 2021 kl. 05:27