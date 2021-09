Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Børn og unges trivsel skal have styrket fokus i vores idrætsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Børn og unges trivsel skal have styrket fokus i vores idrætsliv

Villabyerne - 24. september 2021 kl. 04:55 Af Andreas Weidinger (K), formand for Børneudvalget Kontakt redaktionen

Vores idrætsklubber skal have styrket fokus på alle børns trivsel i fremtiden. Vi skal holde fast i, at alle børn - uanset niveau - skal kunne gå glade og forventningsfulde til deres fritidsaktivitet, men endnu vigtigere skal de kunne gå endnu gladere fra deres fritidsaktivitet.

Det styrker nemlig ikke kun bredden - det er også forudsætningen for eliten.

I forbindelse med flere skandaler, hvor trænere og sportschefer i eliteidrætten har opført sig uacceptabelt, udtalte Morten Mølholm, direktør i DIF, at en af de største udfordringer i dansk idræt er, at trænerne ikke er uddannet til at have med børn at gøre.

I Gentofte har vi heldigvis mange fritidsforeninger med hamrende dygtige trænere, og ved hjælp af kommunens gode støttemuligheder til træneruddannelser skal vi fokusere på at udvikle trænernes forståelse, indsigt og accept af, at alle børn er forskellige med forskellige ambitioner. Vi skal passe og pleje eliten, men mens vi gør det, skal vi også huske på at alle børn har behov for at opleve, at trænerne interesserer sig for dem. Jeg tror i den forbindelse, at alle forældre kan nikke genkendende til, at noget af det værste, børnene kan opleve i foreningerne, er at blive overset. Og det sker desværre også nogle gange i Gentofte.

Vi skal huske på, at vi også har vores foreninger for at skabe smil, glæde og følelsen af fællesskab hos vores børn, hvilket også er en af fokusområderne for bl.a. Gentofte LIV. Fritidslivet skal være kilde til venskaber, oplevelser for livet og en god følelse i maven både før, under og efter aktiviteten. Dét kan vi godt gøre mere for at sikre og det skal være vores klubbers DNA nu og i fremtiden