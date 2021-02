I naturen har træer og dyr brug for lys og luft til at vokse, og det samme gælder børn, mener debattør. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Børn og unge er ikke cifre i et regneark

Villabyerne - 14. februar 2021 kl. 10:00 Af Ove Lund, Damtofte Søndre Stræde 6, Charlottenlund, Socialpolitisk Forum Gentofte

I skoven er det tydeligt, at små spinkle træer kræver lys og luft for at kunne vokse. Det samme gælder børn og unge, men i øjeblikket er de henvist til at leve og vokse i skyggen af coronaen. En skygge, der breder sig over alle i hele verden, og især rammer børn og unge.

Børn og unge er ikke cifre i et regneark. De kan ikke kompenseres med økonomiske hjælpepakker. Børn er levende og skal vokse og udvikle sig. Der skal derfor gøres noget særligt for at tilføre børn og unge den psykiske og sociale vækst, de nu i lang tid har været berøvet.

I Gentofte Kommune er der 879 børn og unge mellem nul og 19 år bekræftede tilfælde af coronasmittede (Statens Serum Institut pr. 3.1.2021). Det er mange. For mange selv om de yngste nu har fået lov at komme i skole igen. Er alt så det samme som før? Og hvad med de mange der stadig er berøvet deres venner og fælles aktiviteter?

Et kernespørgsmål må for såvel civilsamfund som kommune være, hvordan vi kan bidrage til, at børnene og de unge ikke lider unødigt under en pandemi, som ingen af os ved, hvornår standser sin hærgen.

Hvordan kan vi stimulere glæden, legen og samværet for børnene og de unge?

Har du nogen gode tanker eller idéer?