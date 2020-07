DEBAT: Black Lives Matter - i Gentofte?

Jeg forestiller mig ikke, at disse vejnavne lige nu bliver omdøbt, for Gentofte Kommune er som bekendt en af konservatismens højborge. Men vi kunne passende vise vores gode vilje og nedsætte en lille gruppe på et par fornuftige historikere og måske et par NGO'er, som kunne gøre sig tanker om disse forhold. Man kunne så på kommunens hjemmeside finde plads til et par linjer om, at nogle af kommunens vejnavne har relation til formuer tjent på slavehandel, men at man har fundet det rigtigst stadig at bevare disse vejnavne. Dog er det vigtigt at huske, at det ikke er historien, vi skal lave om på, men det er synet på historien.