Morten Bromoses bud på, hvor beskæmmende den kommende bygning vil se ud.

DEBAT: Bilforhandler bliv ved din fælg

Villabyerne - 06. september 2021 kl. 18:21 Af Morten Bromose, Brogårdsvej 45, Gentofte Kontakt redaktionen

Eller rettere sagt, skomager bliv ved din læst. Boligpriserne er åbenbart steget så meget, at Krogsgaard ønsker at skifte til ejendomsbranchen. Kommunen indkalder til borgermøde og senere høringer om Krogsgaards ønske om at ændre lokalplanerne for Brogårdsvej 44-48, så de kan bygge en mastodont på 1000 kvm grundplan med fordobling af bilforretningen og 17 townhouses i to etager ovenpå i 15 meters højde midt i et villakvarter - det må ikke ske!

I et område bestående af villaer, som alle er underlagt krav om max kælder plus to etager - som alle er underlagt kommunens krav om 25 pct. bebyggelse (har selv fået afslag på den konto, da kommunen ikke ønskede fortætning af bebyggelserne), kan vi umuligt acceptere, at der opføres en kolos, som vil skæmme området, øget tætheden af bebyggelse, langt overskride 25 pct. bebyggelse, rage op over alt andet og nedrive en villa som passer ind i omgivelserne.

Og skulle det mod forventning blive godkendt, er det så carte blanche til at alle i området kan nedriver villaen og bygge lejligheder i tre etager på 70 pct. af grunden - tænk lige over det! Håber i den grad kommunalbestyrelsen får stoppet dette.

Et modforslag er at flytte bilforretningen ud i et industrikvarter sammen med andre bilforhandlere, og udstyk grunden og byg to villaer som passer ind - ikke? Det er nok ikke optimalt udnyttelse i ejendomsbranchen.