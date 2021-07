DEBAT: Bellevue Strand er meget slidt - hvis ikke ligefrem nedslidt

Slid er ikke kun fysisk slid, men også når en vis - dårlig - tradition, udvikler sig. Som det for eksempel er sket på vores dejlige badestrand i Klampenborg. Andreas Weidinger peger på et problem som burde være yderst simpelt at løse. Faktisk så ville man i langt de fleste af verdens lande se det som en trivialitet at løse. Men i Danmark snubler de fleste initiativer i forskellige hensyn som skal tages. I hvert fald er det godt at Andreas Weidinger italesætter problemet. Så er der da en lille chance for at stranden ikke ender som en slags reservat for umuliusser, medens normalt folk nødes til at søge andre steder hen.