DEBAT: Bangladesh og Gentofte

Det viste sig at være Bangladesh' ambassade, der holdt afskedsfest for den afgående ambassadør.Det vakte min interesse, og jeg søgte informationer om landet og dets relationer til Danmark, da jeg kom hjem.

Blandt andet erfarede jeg:

- at Bangladesh er et af verdens 10 fattigste lande, men at fattigdomskurven er ved at knække, og fattigdommen, særligt i de store byområder, er stærkt aftagende.