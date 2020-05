Foto: polack - stock.adobe.com

DEBAT: Bange for vælgerne

Villabyerne - 13. maj 2020 kl. 06:28 Af Finn Rudaizky(DF), medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så gik det endelig op for et flertal af partier i Region Hovedstaden, at deres borgerfjendske besparelser på busser og regionaltog var skrækeksemplet på, hvordan man ikke driver respektfuld og demokratisk politik.

Først vedtog S, Å, LA, R, SF, V og K at spare 15 millioner kroner på forringelser af vigtige busruter samt lokalbane. Efter beslutningen, desværre ikke før, sendte man besparelsen ud til høring.

Mens disse linjer læses er den "hellige politiske alliance" på 180 grader tilbagetog. Man er bange for vælgerne. Og protesterne over at ville nedlægge bus 120 og 55E samt store forringelser af 350S, 40E, 380 R, 390 R gjorde udslaget til tilbagetog.

Og det omfatter også besparelserne på lokaltog mellem Frederiksværk og Hundested. Og hvad kan vi så lære af det uskønne forløb, hvor regionspolitikere fra bl.a. S, V, K og R blev undsagt af deres egne partifæller i de kommuner, hvor forringelserne var aftalt.

Vi kan lære, at før der træffes beslutning om væsentlige besparelser, som totalt har indflydelse på mange borgeres trafikvaner, så skal der selvfølgelig ske en troværdig og reel høring af borgerne.

Det har vi i Dansk Folkeparti hele tiden krævet, men desværre forgæves. I DF er vi ikke bange for vælgerne, men vi er bange for, at et flertal af partier i regionsrådet desværre kun "forstår" borgerne, når der er valgmøder forud for valg til regionsrådet.

Hvad med at forny stilen og føre politik på borgernes præmisser?