Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bak Kino op - en lokal biograf er vigtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bak Kino op - en lokal biograf er vigtig

Villabyerne - 27. marts 2020 kl. 18:14 Af Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti,medlem af Folketinget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg håber virkelig ikke, at Sune Lind Thomsen opgiver sin drøm om at drive Gentofte Kino.

Han har netop overtaget den, og så kommer coronavirus og tvinger ham til at lukke i en periode, hvor han mere end nogensinde har brug for at øge omsætningen.

En lokal biograf er en vigtig del af det at kalde sig 'en by', og stemningen og atmosfæren her er bare en anden end i de kæmpemæssige kædebiografer i byens storcentre.

Sune Lind Thomsen har udtalt, at hans værste mareridt er, at publikum måske aldrig vender tilbage, når krisen er ovre.

Det tror jeg nu ikke går i opfyldelse.

Når folk ikke længere behøver at være bange, vil der være et stort opsparet behov for kulturelle oplevelser, og jeg er sikker på, at det også vil komme Kino til gavn.

Jeg kan derfor kun opfordre til, at borgerne her i kommunen bakker op om Kino og hjælper Sune Lind Thomsen med at sikre, at Gentofte også i fremtiden har sin egen biograf.