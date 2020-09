Colette Brix kommer til at savne Fætter BR. Pressefoto Foto: GAB photography

DEBAT: Arnes regning skal betales af pensionister, små virksomheder og dig

Villabyerne - 06. september 2020 kl. 13:09 Af Af Colette Brix, formand for DESA - Dansk Erhvervssammenslutning Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver det Arnes tur, og den tur skal skatteborgerne og virksomhederne betale for.

Og alle ved, at regningen havner hos de sædvanlige malkekøer, skatteyderne, og heriblandt rammer man så også de små og mellemstore virksomheder meget hårdt. De helt store virksomhedskanoner bliver ikke berørt.

En almindelig mindre virksomhed vil få en ekstra bankbon på omkring 3.000 kroner om året, og en mellemstor virksomhed skal lige hoste op med sådan ca. 25.000 kroner om året, og hele koret vil få ekstra rentebetalinger og gebyrer oven i denne corona-tur, hvor mange kæmper for deres liv.

Og imens lader regeringen som om, at det er de slemme drenge i habitter i hvidvaskklassen, der skal have en rusketur i karussellen og skal betale 2,35 milliarder kroner som bodsskat til Arnes pension.

I historien om bankpakkerne tilbage i finanskrisetider glemmer Bødskov elegant at fortælle, at staten her tjente 17 milliarder kroner på at redde bankerne fra krak, så de betalte tilbage med renters rente, men det passer bare ikke ind i den socialdemokratiske Arnefortælling.

Næh, der skal fyres op under kedlerne, og der er nogen, der skal have skylden.

Men denne regering glemmer fuldstændig at fortælle, at regningen selvfølgelig skal betales og at den ender hos borgerne, folkepensionisterne og de små virksomheder.

Mange virksomheder er gået konkurs, aldrig har der været så mange tomme, døde butikslokaler alle steder i Danmark, mange lønmodtagere har allerede mistet deres job, andre virksomheder er stadig halvt lukkede med corona­restriktioner af den ene og den anden art, og mange brancher beder om ekstra ilt i form af flere penge fra statskassen, for ellers ser det sort ud for deres fremtid som virksomheder.

Midt i alt dette vanvid går regeringen så ud med en ekstra Arne-regning til malkekøerne, og det mindste man som danske vælgere kunne forlange er, at de tog mundbindet af og sagde sandheden: Det er jer, der skal betale Arne-regningen, for det plejer jo at være sådan, at dem, der betaler for musikken, er dem, der også bestemmer festen, men sådan er det bare ikke her.

Regningen ender hos skatteyderne og i børneværelset, når gælden skal betales tilbage.