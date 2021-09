Passer de kommende planer for Baunegårdsvej ind i de nuværende bygninger, spørger en læser.

DEBAT: Alt for bombastisk og uharmonisk byggeri

Villabyerne - 16. september 2021 kl. 13:31 Af Eja Bang Brandtmar Baunegårdsvej 11,1 , Gentofte Kontakt redaktionen

Den danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehl opfandt udtrykket 'bird shit architecture', når arkitektur blev skabt udelukkende for at se godt ud oppefra, og ikke for menneskene der skulle bebo den. Når man slet ikke tager højde for de omkringliggende omgivelser til et nybyggeri, såsom det er tilfældet med Baunegårdsvej 8, er det denne arkitekturlingo, jeg kommer til at tænke på.

På linje med andre brevskrivere her i Villabyerne, mener jeg, at Remas bygningsforslag er alt for gigantisk og dominerende til området, idet det slet ikke harmonerer med den nuværende arkitektur på Baunegårdsvej. Som genbo til det kommende byggeri vil det ikke bare tage eftermiddags/aftensolen fra os, men også lyset både i stuen og på 1. sal. Ved mødet på Gentofte Rådhus den 16. august, hvor Rema fortalte om deres projekt, gjorde de meget ud af at forsikre os borgere om, at den kommende bygning vil passe til de omkringliggende røde murstensejendomme ved Gentofte Torv. Baunegårdsvej består af gamle villaer fra århundredeskiftet ligesom, at nabohusene til bygningsforslaget er en treetagers ejendom fra 1925 og en villa fra 1893. Som det fremgår af bygningsforslaget, der i øvrigt umiddelbart ser ud til forsøge at ligne en stor, mørk og ny moderniseret kæmpefabrik fra forrige århundrede - hvilket er specielt med tanke på, at en sådan aldrig har ligget i et stille villakvarter som Gentofte - bliver konstruktionen alt for høj, og efter tegningen at dømme, dyster med store begsorte vinduer

Det siger sig selv, at ny arkitektur skal formå at kunne passe ind med de nuværende bygninger samtidig med, at det gerne må tilføje nye detaljer - en balancegang der selvfølgelig ikke er nem. De førnævnte røde murstenshuse på vejen er små, og en ny bygning kan dermed selvsagt højst være på to eller tre etager.

Det var mit indtryk under borgermødet 16. august, at de allerfleste borgere samt de medvirkende politikere mente, at byggeriet bliver alt for bombastisk og uharmonisk.

Vi krydser fingre for, at politikerne vil tænke sig om, inden de starter en lokalplansændring på grund af dette byggeri. Det er velkomment, at bygherrerne ønsker flere boliger, så Gentofte fortsat kan være en by i udvikling, men da må man se på, hvordan dette lykkes bedst muligt. Baunegårdsvej 8 kunne for eksempel blive til et samlende grønt område, eller omskabes til spændende, hyggelige rækkehuse, hvilket ville være en oplagt mulighed for at tænke nyt i byens ånd.