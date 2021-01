DEBAT: Alle plejehjem bør have et orangeri

Alle plejehjem bør have et orangeri, mener læserbrevskribenten. Modelfoto: Colourbox

Villabyerne - 05. januar 2021 kl. 08:22 Af Steen V. Skånstrøm, Lendemosevej 6, Nærum Kontakt redaktionen

Det glædede mig at læse, at jeres populære borgmester sammen med sin kone ville tilbringe juleaften på sin moders plejehjem. Det må være den bedste måde for at kunne konstatere, hvad vi kan glæde og opmuntre vores gamle med i de sidste ofte svære år af deres liv.

Det er min opfattelse, at alle plejehjem og seniorcentre har behov for et helårs orangeri - en smuk oase, der kan give glæde, nydelse og livskvalitet for beboere og medarbejde. Tænk hvilken helende effekt en sådan oase kunne have bragt os i denne svære corona-tid.

Vi må se i øjnene, at tiden i en plejebolig er relativt kort. Beboere, der anvises en bolig i dag, er dårlige og lever i gennemsnit 2,8 år. Det må derfor være et krav, at forholdene tillader, at vi får det bedste ud af den tid både med hensyn til støtte, værdig pleje, adspredelse, underholdning og palliativ, smertestillende behandling på hospice-niveau.

Flere ny plejehjem har i dag et helårs orangeri, og flere og flere eksisterende får det tilbygget og betalt af sponsorer. I jeres kommune er I så heldige at have Sankt Lukas Hospice (hvor min kone var så heldig at få lov at dø), men som er så belagt, at jeg antager, at der arbejdes med en udvidelse eller endnu et hospice, forhåbentlig med et orangeri.