Skovshoved Kirkes tidligere sognepræst Johs. H. Christensen skriver her en lille hyldest til kirkens afgående kordegn. Arkivfoto

DEBAT: Afsked med kordegn

Villabyerne - 19. april 2020 kl. 11:21 Af Johs. H. Christensen, Ordrupvej 27, Charlottenlund

I disse uger, hvor det hele samfund har time out, skal Skovshoved Kirke have ny kordegn. Efter 19 år på posten har Morten Iversen sagt op. Efter et uheldigt mellemspil, der ikke havde noget med ham at gøre, og efter nogen tøven sagde han, der havde arbejdet i shipping-branchen, også som selvstændig, ja tak til stillingen.

Den har han siden bestridt samvittighedsfuldt og med stor kompetence og omhu. Eksempelvis skal man lede længe efter en kordegn, der er så godt inde i den kirkelige lovgivning. Selv arbejdede jeg sammen med Morten i ti år i et forbilledligt samarbejde, aldrig et knubbet ord eller sure miner, men altid stor imødekommenhed og en afslappet holdning.

Morten er tjenstvillig, hjælpsom og har humor og har med sikker hånd administreret de efterhånden mange og mangeartede opgaver, der påhviler et kirkekontor.

I selve kirken har han udvist en beskeden og stilfuld adfærd, som er en gave til enhver menighed og præst. Men man skal ikke tage fejl, Morten har sin integritet og det, som K. E. Løgstrup kaldte sin "urørlighedszone". Man skal ikke kommandere med ham eller nedladende behandle ham som en underordnet.

En ny præst i sognet gav jeg det råd altid at henvende sig til ham i spørgsmålets form: "Morten, kan du måske, når du har tid, hjælpe mig med det her"? Og ikke i kommandoens form: "Du skal lige ordne det her"! Det kommer der ikke noget godt ud af.

For en del år siden blev Morten gift med Mette Groth, og sammen har de en lille ejendom i Skåne, hvor de både kreativt og afslappet tilbringer fritiden, som jo nu bliver total.

Desuden har Morten i mange år haft en sejlbåd liggende i Skovshoved Havn, men den har nok langsomt måttet vige for huset i Sverige.

Det forlyder, at menighedsrådet allerede har ansat Morten Iversens efterfølger, en kvinde, så at Skovshoved Kirke nærmer sig en ren kvindelejr: To kvindelige præster, en kvindelig kordegn, en kvindelig organist. Kirketjeneren er altså nu ene hane i kurven. Man må håbe, det ikke stresser ham.