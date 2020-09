DEBAT: Afkobling af privatskolerne

Foto: Picasa

Villabyerne - 19. september 2020 kl. 16:52 Af Colette Brix formand DESA - Dansk Erhvervssammenslutning Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka fire ud af fem børn går i folkeskole, men for hvert femte barn har forældrene valgt at sætte dem i en privatskole eller en friskole. Der må være gode grunde, når man fravælger kommuneskolen, som man selv er med til at finansiere over skatten, til at vælge en privatskole og så selv betale af ens skatteplagede løn en gang til. Forældrene betaler en ekstra gang for at slippe for al den "vi skal stå sammen-politik" og være åh så ens og plads-til-alle. Der er stadig folk, der stemmer med fødderne og vælger al den socialisme fra og hele det multietniske setup.

Men mange af socialismens fromme korrekte politikere er bekymrede, ja ligefrem angste for, at det er alle eliteforældrene, der vælger privatskoler. Og derfor bliver den politiske kreativitet sat i sving. Hvordan kan man, uden at det er et løftebrud, dreje på den såkaldte "koblingsprocent", så man kan gøre det dyrere at vælge privatskolerne? De skal bare betale kassen, og så er muligheden, at de ryger på røv og albuer over i den offentlige skole, for hvad ikke alle kan få, skal ingen have.

Nu er det sådan, at man skal æde sin egen medicin. Nogle af Danmarks forhenværende og nuværende statsministre vælger den fromme "vi skal være sammen, sammen er vi stærke-kommuneskole" fra og vælger "elitens misundelsesskoler" til. Det er så nemt at pege på de andre og få dem udskammet, men når det kommer til en selv, så er det så som så med den socialistiske ideologi og mangfoldigheden.

Desværre for denne regering er der ikke flertal for at sænke koblingsprocenten, så man kan knalde privatskolerne med merbetaling, og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at hun respekterer flertallets afgørelse. Så kan vi sove roligt om natten, skal vi tro. Hun åbnede for nogle år siden Folketingets dør for nogle venner, der smed en dunk rød maling i hovedet på statsminister Anders Fogh Rasmussen, dengang hun var fløjspiller i Enhedslisten. Sov med støvlerne på, for der kan meget nemt komme en ny rød afgørelse for privatskolerne i morgen.

Siden 1800- tallet har det været muligt, at forældre frit kunne vælge skole, der hviler på andre værdier end folkeskolen. Men der er så meget, der er blevet ændret under denne regering, og det kunne være så kønt, hvis lille Emilie fra Gentofte skulle kyles over i en Nørrebroskole, og lille Hassan fra Nørrebro skulle kyles over i Tranegårdsskolen, for at de socialdemokratiske stormtropper kunne blive tilfredse.