Der skal fremover sorteres mere affald i Gentofte Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Affaldssortering i Gentofte Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Affaldssortering i Gentofte Kommune

Villabyerne - 27. marts 2021 kl. 09:08 Af Steen Eskildsen Mosegårdsvej 47B, Formand, afdelingen Nymose Huse Kontakt redaktionen

Debat Jeg bliver nødt til at give mit besyv med i debatten omkring affaldssortering i Gentofte Kommune.

Vi er en bevaringsværdig almennyttig afdeling bestående af 103 rækkehuse. Vores indretning af forhaver er meget forskellige herunder arealmæssigt forskellige.

Vi værner om vores bevaringsværdighed, men vi har samtidig forståelse for, at vi ligesom alle andre skal leve op til klimamål m.v. Blot for at slå det fast.

Vi har kigget på forskellige alternative løsninger i forhold til affaldssortering og havde faktiske på et afdelingsmøde besluttet at nedgrave kuber et centralt sted i bebyggelsen.

Efter denne beslutning blev truffet, fandt vi så ud af, at vi nok skulle forberede os på yderligere kuber i forhold til nu ti forskellige sorteringsformer. Vi satte derfor projektet lidt på standby, da der jo er økonomi involveret i disse beslutninger.

Efterfølgende får vi nu at vide, at vores løsning om kuber ikke er den ideelle løsning, da beboerne maksimalt skal have 50 meter til at kunne komme af med affald

Vi har jævnlige drøftelser med kommunen om løsninger, men føler os dog lidt prisgivet. Der er løbende ændrede holdninger politisk på rådhuset, og vi har ikke længere overblik over, hvilken retning Gentofte Kommune ønsker at gå!

Vi har ligeledes drøfter muligheden for at ændre status til villabebyggelse, da vi derved kan udskyde projektet lidt, men er i tvivl om, hvilken status vi så får i forhold ejendomsskat m.v.

Jeg mangler en konkret udmelding fra kommunens politikere om, hvilken retning vi skal gå. Der må snart foreligge nogle konkrete planer og retningslinjer, så borgerne i Gentofte kan igangsætte arbejdet, herunder afsætte den fornødne økonomi.

Vi vil ikke tvinges til at brugen penge på projekter, der efter en kort periode skal ændres m.v. Så klare retningslinjer tak!