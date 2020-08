Mere økologi og elbiler, efterlyser vor læser. Modelfoto: AdobeStock

DEBAT: Affaldsbil på el

Villabyerne - 24. august 2020 kl. 11:03 Af Regula Maltry, Sølystvej 10, Klampenborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Hans Toft. Ved en hyggelig middagsinvitation i vores venners have kom vi til at diskutere økologi, som jo er et meget vigtigt emne, der interesserer alle.

En af gæsterne fortalte, at Gentofte for nyligt havde købt en affaldsbil, der kørte på el. Det blev jeg meget begejstret for!

Så var der én, der åbenbart havde kendskab til det, der sagde, at den éne bil havde man givet 10.000.000 kr. for!

Det, syntes jeg, var voldsomt meget.

En anden af vennerne oplyste, at de i Frederiksberg eller Gladsaxe havde anskaffet sig tre el-affaldsbiler, men så meget havde de vist ikke betalt for det!

Så spørger jeg: Kunne man ikke have undersøgt tilbuddene lidt grundigere, så kunne man måske have fået tre el-affaldsbiler for den pris!

Hvad nytter én affaldsbil i en stor kommune med 70.000 indbyggere?

Vi er dog en rig kommune, rigere end Frederiksberg eller Gladsaxe!

Og vi har for økologiens og borgernes skyld brug for omstilling til ELz!