DEBAT: Affaldets urensagelige veje

Kloge embedsmænd og næsten lige så kloge ministre besluttede fornylig at udlede fuldstændig urenset spildevand direkte fra kloakker ud i Øresund. Mere intelligente borgere forholdt den kloge gruppe, at der absolut findes andre veje og metoder til bortskaffelse af spildevand m.v.

OK, langt om længe kom den kloge gruppe også til det resultat, at spildevandsbefordringen enten kunne afvente årstidsskifte eller evt. helt droppe den uhensigtsmæssige, kritisable handling.

Samme kloge gruppe fandt dog hurtigt på en ny dille. Husholdningsaffald skal fremover selekteres i 8-10 forskellige containere. Således at f.eks. papir bør havne i en container. Husk dog, såfremt papiret har været benytte til andet end oprindelig tænkt, f.eks. til indpakning af fisk el. lign, skal det i en anden container. Det samme gælder glas, hvis et glas har indeholdt creme, syltetøj eller andet "farligt", skal det i den container, der indeholder restaffald. Aviser bør helst nedlægges i faldende datoorden, gerne i sideorden.

At man som beboer i etageejendomme ikke mere kan benytte ejendommens nedstyrtningsskakt, men foretage affaldsselekteringen i egen lejlighed, betyder en hyppig trappe/elevator-trafik, enten ned i kælderen eller ud på gaden.

Sorteringen kræver dels en bunke nye plastposer dels genbrugelige plastdunke, som forudses at fylde en del i lejlighedens køkken. På gaden, hvor de 8-10 affaldscontainere nu fylder en del af den passagemulighed, man tidligere frit kunne benytte. Samtidig vil denne gadehenstilling være et yndet opholdssted for en del kryb, rotter, mus, fugle samt fluer samt tilføje en ubehagelig lugtgene