Artiklen: DEBAT: Åbn for galoppen

DEBAT: Åbn for galoppen

Af Colette Brix formand for Dansk Erhvervssammenslutning

Nu må det være på høje tid at åbne Galopbanen i Klampenborg.

Heldigvis blev det muligt for Bakken at åbne for gæster. De rengør og spritter ustandselig og har til alles tilfredshed fuldkommen styr på situationen.