Frygten for at give håndtryk fra myndighedernes side sender 60 forhåbningsfulde, kommende danskere i Gentofte i venteposition, når det gælder deres nye statsborgerskab. Modelfoto: Adobe

Coronavirus udskyder omstridt håndtryksceremoni

Fredag ved middagstid måtte Gentofte Bibliotekerne aflyse lørdagens Gentofte Bogmesse, efter statsministeren havde opfordret alle til at aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere.

Nu bliver grundlovsceremonien mandag den 9. marts på Gentofte Rådhus også aflyst.

Det meddeler Gentofte Kommune fredag eftermiddag. De 60 mennesker, der skulle have deltaget i ceremonien for at få et dansk statsborgerskab, har modtaget følgende besked:

"Det er en gyldighedsbetingelse for at få dansk statsborgerskab, at der gives håndtryk uden handsker. Sundhedsmyndighederne anbefaler danskerne at undgå håndtryk for at begrænse smittespredning af coronavirus/COVID-19. Derfor anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet kommunerne at udsætte planlagte grundlovsceremonier. Gentofte Kommune har således besluttet at aflyse den planlagte grundlovsceremoni på mandag den 9. marts," skriver Gentofte Kommune og tilføjer så:

"Så snart vi fra myndighederne har modtaget yderligere oplysninger og senest inden udgangen af marts 2020 vender vi tilbage overfor dig."