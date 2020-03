Artiklen: Coronavirus sætter stopper for idræt og kampe på både amatør- og eliteplan

En masse træningspas og lokale sportsbegivenheder er aflyst eller udsat på ubestemt tid i bestræbelserne på at undgå smitte af coronavirus

Men i samråd med Gentofte Kommune besluttede Gentofte Volley, at kampen skulle afvikles uden tilskuere.

Således skulle Gentofte Volley torsdag aften have begyndt DM-semifinaleserien mod Hvidovre med en masse tilskuere på lægterne.

Ligeledes begynder små og store lokale sportsarrangementer nu også at mærke påvirkning på grund af Corona-virus.

I fodboldens ypperste turnering, Champions League, kunne man eksempelvis se et propfuldt Anfield Road i Liverpool, mens kampen i Paris mellem PSG og Dortmund blev spillet for lukkede døre.

Som fodboldtilskuer og fodboldfan har det været forunderligt at se, hvordan store internationale kampe i ugens løb er blevet afholdt vidt forskelligt.

GVI skulle lørdag starte forårssæsonen hjemme i Nymosen mod Ishøj BK i Danmarksserien, men denne kamp er udsat til afvikling på et endnu ikke kendt tidspunkt.

Håbet er nu, at det kan genoptages i april.

Kampen blev dog aldrig afviklet, da Volleyball Danmark før kampafviklingen valgte at suspendere medaljespillet i Volleyball marts måned ud.

Ingen Futsal

Det samme er 2. divisionskampene, som HIK og Skovshoved skulle have spillet i weekenden.

Søndag eftermiddag var der ligeledes linet op til returmødet i Futsalligaen, hvor Futsal Gentofte skulle have budt modstanderen fra Sønderborg velkommen til returmødet i Gentoftehallen. Kampen her er også udsat til afvikling på et senere tidspunkt.

Villabyerne følger løbende op på coronasituationen i sportens lokale verden.