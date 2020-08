Coronavirus lukker skole midlertidigt

Næppe var første skoledag vel overstået før end eleverne på Busses skole i Gentofte måtte sendes hjem. Det skete efter, at en medarbejder fredag blev testet positiv for covid-19.

Han kunne fortælle, at alle elever og hele personalet var sendt hjem og først må vende tilbage til skolen, når de hver især har fået et negativt resultat fra deres coronatest.

I følge TV 2 Lorry har medarbejderen, der er testet positiv for coronavirus været på arbejde i to dage. Medarbejderen havde ikke selv symptomer, men var blevet opfordret til at tage en test. Der så viste sig at være positivt.