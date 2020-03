Gentofte er også påvirket af coronavirus.

Coronavirus har sat sit tydelige aftryk på Gentofte

Aflyst bogmesse, aflyst grundlovsceremoni. Gymnasielever, der holdes hjemme i karantæne. I den forgangne uge gik situationens alvor op for os alle sammen

Villabyerne - 10. marts 2020 kl. 16:03 Af Jesper Bjørn Larsen og Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af smittede danskere vokser hastigt, og regeringen rykker hele tiden ud med nye advarsler i forhold til coronavirussen. Senest, at danskerne bør afholde sig fra at tage med offentlig transport i myldretiden. Alle gør, hvad de kan for at undgå skrækscenariet: en egentlig epidemi, der vil kunne få vores sundhedsvæsen til at segne. Som det lige nu sker i Italien. Ved redaktionens deadline tirsdag var der i Danmark 156 smittede og 876 personer i karantæne. Men de tal er sikkert allerede håbløst forældede.

3.g'ere sendt hjem Villabyerne kan ikke fortælle, hvor mange smittede personer, der er i Gentofte. Vi ved heller ikke, hvor mange mennesker, der er i karantæne lokalt. Men vi ved, at der deltog mange unge fra Gentofte i det after ski-arrangement på Søpavillonen i sidste uge, hvor en corona-smittet person deltog, bl.a. cirka 50 elever fra Øregård Gymnasium.

"Vi har sendt alle vores 3.g'ere hjem, så de laver terminsprøve hjemme i den her uge. Eleverne er i øjeblikket i færd med at melde ind til skolen, hvem der har været på Søpavillonen. De, der har, skal i karantæne i 14 dage," fortæller Pia Nyring, Øregårds rektor, og hun tilføjer:

"Vi følger helt og aldeles de indstillinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, og vi følger udviklingen tæt. Både elever og lærere tackler situationen fint."

Også Ordrup Gymnasium er helt ryddet for 3.g'ere i denne uge. Terminsprøverne bliver holdt via nettet, så alle kan blive hjemme.

"Der er en del herfra, der har været med til festen på Søpavillonen. Jeg har bedt alle, der har været med, om at holde karantæne i to uger, det drejer sig om cirka 30 elever fra OG," siger rektor Søren Helstrup til Villabyerne.

Han oplyser desuden, at man netop nu er ved at hente en flok elever, der er på studietur til Sicilien, hjem før tid. Gymnasiet har også aflyst en planlagt studierejse til Korea.

På Aurehøj havde de i forvejen alle 3.g-elever hjemme i disse uger.

"De skriver SRP-opgave - den store skriftlige opgave med opfølgende prøve - så de er her ikke. Men vi har kendskab til tre elever, der har været på Søpavillonen, og dem har vi bedt om at kontakte deres egen læge," oplyser rektor Anette Hestbæk Jørgensen.

På grund af coronavirussens hastige udbredelse har Aurehøj aflyst et besøg fra Færøerne samt en kommende jubilæumsfest med deltagelse af gamle elever.

Det har ikke været muligt at træffe Gammel Hellerup Gymnasiums rektor for en kommentar.

Ingen bogmesse Lørdag skulle Gentofte Bogmesse have fundet sted, men da de danske myndigheder fredag anbefalede, at alle arrangementer med over 1.000 deltagere aflyses, måtte årets store læsehestefest med kort varsel aflyses.

Gentofte Bogmesse plejer nemlig at være et sandt tilløbsstykke med op mod 2.500 deltagere.

Bibliotekerne i Gentofte er fortsat åbne.

Håndtryk aflyst Gentofte Kommunes kommende statsborgere må foreløbig kigge i vejviseren efter det rødbedefarvede pas, for Gentofte Kommune måtte aflyse den grundlovsceremoni, der skulle have fundet sted mandag den 9. marts, på grund af frygten for coronavirussens udbredelse.

Det meddelte Gentofte Kommune fredag eftermiddag. De 60 mennesker, der skulle have deltaget i ceremonien for at få et dansk statsborgerskab, modtog følgende besked:

"Det er en gyldighedsbetingelse for at få dansk statsborgerskab, at der gives håndtryk uden handsker. Sundhedsmyndighederne anbefaler danskerne at undgå håndtryk for at begrænse smittespredning af coronavirus/COVID-19. Derfor anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet kommunerne at udsætte planlagte grundlovsceremonier. Gentofte Kommune har således besluttet at aflyse den planlagte grundlovsceremoni på mandag den 9. marts," skrev Gentofte Kommune og tilføjede så:

"Så snart vi fra myndighederne har modtaget yderligere oplysninger og senest inden udgangen af marts 2020 vender vi tilbage overfor dig."

Håndtrykslovgivningen, der blev vedtaget af VLAK-regeringen sidste år, har givet anledning til voldsom debat. Flere af landets borgmestre har f.eks. afvist at nægte folk statsborgerskabet, hvis de ikke ønsker at give hånd.

Her i kommunen havde borgmester Hans Toft (K) valgt at stå klar med labben, når de nye danskere skulle træde frem for at få deres papirer.

Til Villabyernes i sidste uge udtalte han sig på følgende vis:

"Vi forholder os til den lov, der nu engang gælder. Og på den baggrund gør vi alt for, at det bliver en glædelig og mindeværdig begivenhed for de borgere, der deltager."

De ord fra borgmesteren faldt inden de seneste anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

