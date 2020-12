Der er konstateret coronasmitte hos tre beboere på én afdeling på Holmegårdsparken.

Coronaudbrud på byens plejehjem: 20 smittede i alt

På grund af udbredt coronasmitte er der nedlagt midlertidigt forbud mod besøg på Søndersøhave og Holmegårdsparken

Villabyerne - 16. december 2020 kl. 17:17 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Stigningen i coronasmittede tilfælde stiger desværre eksplosivt lige nu, også i Gentofte, hvor der i den seneste uge er konstateret 471 nye tilfælde, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Syv af de 471 smittetilfælde er blandt beboere på Søndersøhave, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed pålagt Gentofte Kommune et midlertidigt forbud mod besøg på Søndersøhave.

Forbuddet betyder, at udebesøg og besøg i besøgsrum ikke længere er tilladt. Besøgsrestriktionerne omfatter ikke kritiske situationer eller fra den nærmeste pårørende til beboeren, de må fortsat komme på besøg i beboerens egen bolig, oplyser Gentofte Kommune.

Hvis man som pårørende ønsker at komme på besøg, skal man tage kontakt til medarbejderne på stedet.

Status tirsdag morgen Ifølge Gentofte Kommune tirsdag morgen er der foreløbig konstateret smitte hos i alt syv beboere fordelt på to afdelinger på Søndersøhave Plejecenter, men Gentofte Kommune understreger, at der er tale om et øjebliksbillede. Tallene kan naturligvis udvikle sig fra dag til dag.

Herudover er der konstateret coronasmitte hos tre beboere på én afdeling på Holmegårdsparken. Her har Styrelsen for Patientsikkerhed også nedlagt et midlertidigt besøgsforbud. Der gælder de samme føromtalte undtagelser. Der er også konstateret coronavirus hos en enkelt beboer på Rygårdcentret.

Udover de 11 smittede beboere er der i alt ni smittede medarbejdere i kommunens plejeboliger fordelt på Søndersøhave, Holmegårdsparken, Lindely og Jægersborghave.

Har fundet vej ind Socialdirektør Helene Rasmussen, har I nogen idé om, hvad der har forårsaget smitteudbruddene på de pågældende plejehjem?

"Både på Søndersøhave og på de øvrige plejehjem er der et meget stort fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer om bla. håndhygiejne, værnemidler, afstand, besøgsrestriktioner mv., men alligevel har coronavirussen fundet sin vej ind. Vi ved ikke præcis hvordan, så desværre ser vi også lokale smittetilfælde her hos os i Gentofte."

Har det kostet nogle dødsfald?

"Der har dags dato ikke været konstateret dødsfald blandt de smittede."

Hvilke særlige forholdsregler tager I lige nu på kommunens plejehjem?

"Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde smitten ude af vores plejehjem, og vi er naturligvis utrolig opmærksomme på hygiejne og på at sikre, at medarbejderne bliver hyppigt testet - vi tester alle medarbejdere i 14 dages 'rul'."