Coronaudbrud i politiet: Lukker politistation

Flere medarbejdere på politistationen i Gentofte er blevet smittet med coronavirus.

Det får nu Nordsjællands Politi til midlertidigt at lukke politistationen ned for fysiske henvendelser.

"På grund af smitte med Covid-19 blandt nogle medarbejdere på vores politistation i Gentofte har vi som en forebyggende foranstaltning valgt midlertidigt at lukke vores fysiske borger-ekspedition i Gentofte," skriver Nordsjællands Politi på facebook.

Har man behov for at møde op på en politistation i Nordsjællands Politikreds, så skal man besøge en af områdets tre øvrige politistationer, der ligger i henholdsvis Helsingør, Hillerød og Frederikssund

.I stedet for at møde fysisk op kan man også kontakte politiet på telefon 114, via mail på nsj@politi.dk, ligesom man blandt andet kan foretage anmeldelser og hente sin straffeattest på politiet hjemmeside.