Poul Malmkjær (tv.) har blandt andet skrevet en bog om Gentofte Kinos historie. Her ses han ved dens udgivelse sammen med den daværende kinodirektør Erik Hamre og bogens udgiver, Niels Nørgaard fra Strandbergs Forlag. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Coronatid: Tanker omkring en stuearrest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronatid: Tanker omkring en stuearrest

"Hvis der var en vinens gud til, kunne han/hun godt sørge for, at rødvin var en effektiv kur mod Coronaen"

Villabyerne - 05. april 2020 kl. 09:11 Af Poul Malmkjær, forfatter, filmhistoriker og Gentofte-borger Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fire ting, jeg sætter pris på. Gamle venner, gamle bøger, gamle vine og gamle hunde. Læseren vil notere sig, at ordet 'gamle' her trænger sig på. Det er måske, fordi jeg selv er af ældre dato - åh hold kæft, Poul! Du er gammel! Jeg går i mit seksogfirsindstyvende år. Det koketteri er for længst overstået. 85, basta!

Før i tiden gik jeg op og ned ad trapper. Nu er det et projekt! Og er jeg i tvivl, kigger jeg i skuffen. Der ligger flere plastikposer fra apoteket end fra slagter Broe.

Gamle bøger har jeg nok af. Så mange, at jeg kan give dem bort. Det gør jeg så. På en hylde i min carport. Og min bogklub sørger for en stadig strøm af skuffelser i form af mig uvedkommende bekendelser. Og der er alligevel ikke nogen, der kommer op på siden af Chandler og Hammett i denne, den helt anden genre.

Hundene må jeg nu, efter min Meaux-Meauxs død, søge hos det gamle Gentoftes borgere, som heldigvis er flittige til at anskaffe sig disse herlige ledsagere og til at gå ture med dem. Jeg skammer mig ikke over at røbe, at jeg fedter mig ind med hundekiks, hvor det er muligt. En hund glemmer aldrig en gavmild hånd.

Venner? Lad mig nøjes med at sige, at i min aldersgruppe er der flere begravelser og bisættelser end bryllupper og barnedåbe. Det er ret nedslående, men med opbydelsen af al min stoicisme ser jeg det i øjnene som noget oldgræsk, gudebestemt og uafvendeligt. Så er det, at man må sørge for at have en reserve i baghånden, nogle som er lidt yngre end én selv. Jeg har selvfølgelig også et par venner, som er meget yngre. 4 og 6 år, men det er en helt anden verden.

Nu er det en fordel, hvis disse lidt yngre venner så har en interesse, der - miràcolo! - er sammenfaldende med ens egen, for så er der grundlag for en samhørighed, som udvisker 5 eller 10 års forskel.

Det kan være golf eller frimærker, forstadsfruer eller modeljernbaner. Et eller andet.

I mit tilfælde er det vin, især rødvin. Og dér er jeg begunstiget med en lille gruppe åndsfæller, lidt yngre end mig, og et socialt samliv, som med årene har udviklet sig fra en hobbypræget fritidsforlystelse til en næsten livsnødvendig adfærd - uden at det er gået over i den rene alkoholisme. Det sidste kan jeg ikke flittigt nok understrege. Der er en verden og en helt masse nedværdigende ord til forskel, når man skelner mellem at drikke og at nyde. Som sagt, vi hælder til det sidste.

En smuk manifestation Så dukker der nu en nedrig virus op, som forhindrer også den side af seniorers sociale liv, hvad der straks fik mig til at tænke den tanke, at hvis der var en vinens gud til, kunne han/hun godt sørge for, at rødvin var en effektiv kur mod Coronaen.

Ville det ikke være smuk manifestation af en højere retfærdighed? En fortjent belønning for mange års tro tjeneste i de fermenterede druers verden? Jeg er bekendt med en lys, men ganske rar, mexicansk øl ved navn Corona, men den virker ikke! Det havde jeg nu heller ikke regnet med.

Men med fremkomsten af denne meget utidige virus kom meddelelsen om, at jeg og mine venner var i risikogruppen, alene fordi vi havde levet i så mange år. "Hvorfor skal det altid gå ud over os fromme," sagde Fanden, da han slog sit øje ud på en hegns­pæl. Døjer vi modne herrer ikke allerede tilstrækkeligt med malører?

En parentes: Da jeg hørte statsministeren i TV og bagefter så strømmen af mennesker på vej mod Brugsen og Netto, tænkte jeg, at så måtte jeg også af sted. Jeg kom hjem med seks dusin tøjklemmer! Jeg skal spare jer for kommentarerne fra min tro og tilbedende.

Nu må jeg så holde mig inden døre, i frivillig karantæne, og jeg har så kun to glæder: Gamle bøger og gamle vine. Den første glæde er ok, og den anden er det sådan set også. Men at nyde en flaske enkeltmarks Barolo fra Chiara Boschis mutters alene er ikke helt det samme, som når man sidder omkring frokostbordet i selskab med vidende venner og betragter rækken af kommende glæder stillet til skue på skænken med propperne hvilende på flaskeåbningen, klar til brug!

Jeg tror aldrig, jeg har prøvet det før. Husarrest. Hvad gør man? Jeg kunne som Xavier de Maistre se mig om i mit kontor og skrive min helt egen 'Rejse i mit kammer'. Xavier blev idømt stuearrest - det var noget med en duel - og brugte tiden til at skrive historien bag de memorabilia, han havde i sit kammer. Det blev til en lille roman.

Og her hos mig er der ærlig talt nok at skrive om efter et liv med et halvt år til søs, 16 måneder ved falsterske fodregiment i Slagelse, 10 år på Filmmuseet i litteraten og levemanden Ove Brusendorffs oplyste skygge, og 31 år i DR-TVs tumultariske opbygningsår og store nedtur. Men er der ikke ligesom ganske meget erindringslitteratur på markedet for tiden? Et liv genopløjet i erindringen? I think so...

Denne her bekendelse bliver kort!

Haven stadig ugæstfri Så kan man gå det gamle hus igennem og se det efter i sømmene, men hvor meget mere gør-det-selv orker man? For slet ikke at tale om hvor meget kan man - endnu? Haven er stadig for ugæstfri for de gamle knogler. Men så kan man igen kaste sig over reolerne med opgaven: Hvad gider du overhovedet læse igen? Det kan godt blive til en pæn bunke fra 'Perplexikon for Hus og Hjem' til Løgstrups 'Etiske Fordringer'. (Sidstnævnte kom jeg aldrig i bund med).

Tilbage er så den fjerde ting, jeg sætter pris på. Jeg kunne gå de gamle vine igennem. Det er straks fornøjeligere. Men igen: Nyde dem sammen med fruen er naturligvis rart, men der mangler alligevel noget - nogen. Fællesskabet, uenighederne (på et højt plan naturligvis), mindet om forne tiders årgange, opture og nedture, lagring på cement og den malolaktiske gærings fordele.

De tilgroede stier, vi andre har vandret af.

Vel an. Så sætter man sig i sin bedste stol og ser Gurli Gris og Antonsen for 117. gang og falder hen i drømme om en tid, da man ikke som ovennævnte franske officer fik stuearrest, hvor verden endnu kun var halvt af lave, og hvor ens alder var alt for fremskreden til at blive udsat for noget så puerilt og nedværdigende som "stuearrest".

Godt, at man også kan vælge at anskue den som et nobelt udslag af ens samfundssind.