Coronatid: Det ualmindelige bliver også hverdag i Gentoftes daginstitutioner

I børnehuset Humlebien spejder børn og voksne ligesom alle andre efter en dato for, hvornår det her corona-cirkus er slut. Men midt i alle de strikse retningslinjer nyder de også en ny nærhed med børnene og de

Villabyerne - 11. maj 2020 Af Signe Steffensen

Det var lige før påske, at ledelsen i de lokale daginstitutioner i Gentofte fik at vide, at de skulle åbne igen onsdag efter ferien.

I børnehuset Humlebien betød det, at leder Gitte Herskind samlede et lille taskforce bestående af hende selv, souschefen og en afdelingsleder, der måtte droppe ferien, og hen over påsken skulle finde ud af, hvordan de kunne indføre Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Først og fremmest betød det et pladsproblem. Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig et frit gulvareal på seks kvadratmeter pr. barn i vuggestuer og fire kvadratmeter pr. barn i børnehaver.

Derfor var opgave nummer et for Gitte Herskind at få forældrene til at melde ind i forhold til, hvad deres pasningsbehov var. Siden handlede det om at få organiseret børnene i grupper og få tilpasset de fysiske omgivelser til den nye situation.

Børn i dartklubben I løbet af påskedagene hjalp Gentofte Kommune med at finde egnede lokaler i nærområdet, og det betyder, at en del af Humlebiens børn nu bliver passet i Byens Hus, mens andre er flyttet ind i Gentofte Dartklubs lokaler på Lundeskovsvej.

"Tirsdag efter påske mødte personalet ind, og så havde vi en dag til at gennemgå vejledningen med dem og indrette os, inden børnene kom. Humlebien er en institution med godt 100 børn, der pludselig skulle inddeles i små grupper. Vuggestuebørnene er i grupper på fem, mens børnehavebørnene er i grupper på syv," forklarer Gitte Herskind.

Masser af ros Når hun ser tilbage på de meget hektiske uger, synes Gitte Herskind egentlig, at både børn og voksne har klaret det rigtig godt.

En lille forventningsafstemning skulle der dog til, for forældrene havde noteret sig, at statsministeren havde sagt, at institutionerne nu genåbner. Og det var unægteligt på nogle lidt andre præmisser med nogle lidt andre åbningstider end før coronakrisen.

"Men efter den første skuffelse lige havde lagt sig, så har de taget det pænt. Jeg synes faktisk, at vi få rigtig meget ros og anerkendelse fra forældrene," siger Gitte Herskind.

Hygiejnen er i top

Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder, udover at der skal være markant færre børn pr. kvadratmeter, at alle overflader og kontaktpunkter skal vaskes to gange om dagen. Det samme skal legetøjet.

Der er også indført ekstra rutiner omkring håndvask, og forældrene må ikke komme ind i institutionen, men skal aflevere og hente deres barn ved lågen.

"Man kunne godt have forudset, at det ville have givet gråd og drama oven på flere uger hjemme hos far og mor. Men det gjorde det ikke. Børnene har klaret det over al forventning. Der har stort set kun været gensynsglæde. Jeg synes i det hele taget, at de har taget alle retningslinjerne meget fint. Måske fordi der ikke er så meget at diskutere.

Alle ville ønske, at der ikke var corona og vi kunne leve vores normale liv. Men nu er vi midt i suppen, og så må vi komme så godt igennem det som muligt.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer er ikke til diskussion, og det gør det nemmere, at forholde sig til."

Hjælp i vaskecentralen

Humlebien har også fået to nye medarbejdere fra Gentofte Kommune. De arbejder normalt i jobcenteret. Men lige nu hjælper de med at få hverdagen til at fungere i Humlebien. Og med de tårnhøje krav til hygiejnen i institutionen, der skal efterleves, så har de fået ansvaret for vaskecentralen, der flere gange om dagen sørger for at vaske legetøj.

Det betyder, at institutionens faste medarbejdere kan koncentrere sig om børnene. Og selvom vask af legoklodser måske ikke stod øverst på ønskelisten hos de to allokerede medarbejdere, så er Gitte Herskind taknemmelig for, at de tager opgaven i stiv arm og tilmed med et smil.

Streng disciplin Normalt er åbningstiden i Humlebien fra 7-17, men i øjeblikket er det fra 8-15. Og når børnene skal afleveres og hentes, foregår det med militær præcision.

"Vi kan ikke have, at børn og voksne står i lange rækker hen ad fortovet, og derfor har de fået tidsinterval, hvor de kan komme og hente og bringe børnene," forklarer hun.

Tættere relationer Hvis Gitte Herskind skal se positivt på hele situationen, så er der faktisk også nogle fordele ved de mindre børnegrupper.

"Vi kommer tættere på det enkelte barn, der opstår en anden nærhed mellem den voksne og barnet."

Hun nyder også, at der er så rent og pænt i institutionen.

"Jeg synes også, vi kan tage nogle af hygiejnerutinerne med os. Der har aldrig været så rent og fint som nu," siger hun.