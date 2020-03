'Coronaspil': Unge i Gentofte spiller fodbold i Ordrup trods forsamlingsforbud

"15 stk. 0 voksne - Er der for meget larm på hjemmekontoret?" lyder hans indlæg med foto i Facebook-gruppen '2820 Gentofte'.

Som det fremgår af den landsdækkende statistik fra Statens Serum Institut er Gentofte Kommune et af de steder, hvor der lige nu er testet flest positive for coronavirus per indbygger, og alligevel trodser en gruppe fodboldspillende børn altså forbuddet mod at forsamle sig, som det fremgår af billedet fra fodboldbanen ved Ordruphallen taget ved middagstid i dag.