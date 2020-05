Coronakuller: Netværk i naturen skal hjælpe på den mentale sundhed

Se billedserie Kristina Jensen og Claus Bay Eriksen fra konsulentfirmaet Networking by Nature har begge stor erfaring med ledelseudvikling, men. Men man behøver bestemt ikke at være leder for at deltage i det aktuelle tilbud. Foto: Signe Steffensen

Man kan godt blive en smule skør af på 2. måned at sidde derhjemme og arbejde. Et nyt coachingforløb tilbyder luft til både krop og sjæl

Villabyerne - 11. maj 2020 kl. 17:26 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de seneste måneder har langt de fleste været tvunget til at arbejde hjemmefra, så godt som det nu er muligt. Her kan det være svært at adskille arbejde og fritid, og man kan godt blive en lille smule skør uden den daglige kontakt med kollegerne.

Det problem er udgangspunkt for et nyt initiativ startet af coachene Kristina Jensen og Claus Bay Eriksen fra konsulentfirmaet Networking by Nature. De arrangerer netværksmøder i naturen for folk, der savner at mødes med andre under sikre forhold og vende situationen.

Projektet har fået støtte fra Velliv Foreningen, der i april oprettede en akutpulje på 10 mio. kr. til indsatser for mental sundhed i civilsamfundet og i mindre virksomheder for aldersgruppen 25-75 år.

"Rigtig mange mennesker har deres primære sociale netværk på arbejdspladsen og er nu sendt hjem med enten lønkompensation eller til en arbejdsdag ved spisebordet. Mange af dem, der er tilbage i virksomheden, har kun begrænset samvær med kollegerne. For nogle af disse mennesker har corona-forholdsreglerne en overordentlig stor indvirkning på deres sociale liv og psykiske velvære," forklarer Kristina Jensen og Claus Bay Eriksen.

De to bor i henholdsvis Lyngby-Taarbæk og Gentofte og arrangerer ture i Jægersborg Dyrehave og i det Danske Schweitz tæt ved Ørholm.

Plads til refleksion "Vi har erfaring for, at der sker noget andet, når man kommer ud naturen. Det har en anden indvirkning, end når man sidder i et lokale. Det er en anden samtale, man får, når man går ved siden af hinanden eller bag hinanden," siger Claus Bay Eriksen.

Det unikke lige nu er ifølge de to, at vi har en situation, ingen os kan gøre noget ved, men vi kan gøre noget ved, hvordan vi forholder os til den og hvordan vi kommer ud på den anden side.

"Gåturene i naturen er en god kombination mellem samtale og stilhed. Det har en god indvirkning, at man taler sammen, mens man bevæger sig på vej henimod noget. Men på smalle stier, hvor man går bag hinanden, er man typisk stille. Det tvinger folk til at reflektere fremfor, at der hele tiden skal være lyd på. Vi er ikke så gode til at være stille sammen. Men det er mere naturligt, når man går i naturen," siger Claus Bay Eriksen.

Muligheder Nogle af de bekymringer, deltagerne har brug for at få luftet, kan være deres jobsituation og alternative muligheder.

"Det, vi står i, er alvorligt - men ikke nødvendigvis dødeligt. Der kommer en virkelighed på den anden side, hvor der er brug for, at man kan noget. Hvad er det, jeg er god til? Det kan også handle om inspiration og motivation til nogle nye gode vaner i hverdagen, både mentalt og fysisk," siger Claus Bay Eriksen.

Konceptet Deltagerne inviteres i mindre grupper med op til 8 deltagere på ca. 2 timers vandretur med udgangspunkt fra Den røde Port ved Klampenborg station eller Nymølle på Kulsviervej ved Kgs. Lyngby en gang om ugen i 6 uger i løbet af foråret.

Der holdes selvfølgelig behørig afstand under vandringerne, hvor man typisk går to og to med skiftende makker. De to coache tager under vandringen emner op som; Hvad tænker du om den nuværende situation? Hvad betyder situationen for dig? Hvilke handlemuligheder har du? Hvilke ressourcer har du i og omkring dig? Hvilke rutiner giver dig god energi?

Anden uge i maj startes 3-4 hold op. Vandredage er mandage, tirsdage, onsdage og torsdage og tidspunktet er 16.00 til ca. 18.00. Det koster 495,- inkl. moms for at deltage i de 6 vandreture.

