Coronakrise har ikke slukket for musikken

Kreativiteten på Kulturskolerne i Gentofte lever i bedste velgående på trods af nedlukning

Villabyerne - 24. april 2020

Som alle andre undervisningsinstitutioner måtte Kulturskolerne i Gentofte lukke ned for aktiviteterne for godt en måned siden.

Og i de forløbne uger har der været meget stille i Kulturskolernes bygning på Duntzfelts Allé. Ikke desto mindre er der stadig gang i elevernes kreative aktiviteter på hjemmefronten.

Skolernes elever har haft mere tid til at øve deres musikalske og kreative færdigheder. Også blandt mange af lærerne har den pædagogiske kreativitet været stor.

Flere har på kort tid fået udviklet nye digitale online løsninger, så undervisningen har kunnet fortsætte, om end på helt anderledes måde end sædvanligt. Og flere fjernpædagogiske tiltag er i støbeskeen.

"Midt i den alvorlige situation har det været en spændende opgave at undervise og kommunikere med eleverne på diverse online kommunikationsplatforme, og eleverne har bare været supergode og motiverede for at få det bedste ud af situationen," fortæller Rasmus Kjærsgaard, der underviser i saxofon på Musikskolen, i en pressemeddelelse.

"Særligt har eneundervisningen fungeret godt. Undervisning i de små tekniske og klanglige finesser har dog ind i mellem været en udfordring, og for flere, især nybegynderne, har en halvtimes undervisning online været lidt af en udfordring."

Selvom det har været interessant at prøve nye undervisningsformer og møde eleverne på en anden måde, glæder Rasmus Kjærgaard og hans elever sig selvfølgelig til at øve og spille sammen "in real life".

God energi Også på Drama-, Forfatter- og Billedskolen gennemføres der digital fjernundervisning så godt, det nu kan lade sig gøre.

Jonas Kasper Jensen, der er projektkoordinator for Kulturskolens talentelever inden for billedkunst, beretter om god energi og stor produktivitet hos eleverne.

"Selv om mange elever har haft travlt med deres "normale" skoleundervisning, har der for mange alligevel været langt mere til tid at tegne og male og til at fordybe sig i de opgaver, eleverne løbende er blevet stillet som led i online undervisningen. Det er der kommet rigtig mange fine produkter ud af," fortæller Jonas Kasper Jensen, som planlægger en udstilling, der skal vise, at der på trods af den ulykkelige situation, også er kommet noget godt ud af coronakrisen.

Bekymret leder Leder af Kulturskolerne, Ulla Clausen, glæder sig over aktiviteterne, men er alligevel noget bekymret over situationen.

"Selvfølgelig kan fjernundervisningen og vejledning i selvstudier ikke erstatte den normale lærer-elev undervisning, og slet ikke koncerter, sammenspil og teaterforestillinger og alle de andre aktiviteter, der er en vigtig del af skolernes liv," siger hun og tilføjer:

"Det at være kreativ sammen med andre er supervigtigt for at skabe de sociale relationer, der gør glæden ved at arbejde med kunst i fællesskab til mere end en fritidsbeskæftigelse. Det kan man kun i det fysiske møde."

Tilmelding til næste sæson For de fleste af Kulturskolernes elever og forældre har der været mange ting at tænke på i den sidste tid, så Kulturskolernes leder Ulla Clausen glæder sig over, at rigtig mange af eleverne har gentilmeldt sig til undervisningen næste år.

"Vi har dog en udfordring i forhold til at rekruttere nye elever, da vi jo ikke er synlige ude på skolerne lige nu, som vi plejer. Derfor håber vi, at forældrene til børn i kommunens skoler vil tage godt imod det materiale, vi sender ud på Aula i løbet af april måned," fortæller Ulla Clausen.

Tilmelding til den nye sæson i Musikskolen og Drama-, Billed- og Forfatterskolen er åben. Tilmeldingen skal ske elektronisk via hjemmesiden www.kulturskolerne.dk.

Her kan du også læse mere om den kommende sæson på Kulturskolerne. Frist for gentilmelding er 24. april.

Tilmelding af nye elever er foreløbig åben indtil den 22. maj. jbl