Coronajul: Lokalpolitiker Andreas Weidinger holder jul med mor, mumme og bror

"I år holder vi en rigtig lille jul for at begrænse smitten mest muligt. Jeg holder jul med min mor, mumme (ja, det kalder vi altså vores mormor i min familie) og bror. Jeg forbinder jo normalt jul med flere mennesker, men vi har aftalt at have en lille "leg" med hver, så der kommer lidt indslag undervejs, nu når der ikke er små børn til at give julen den rette stemning. Desværre har vi også måttet aflyse den årlige tur i Skovshoved Kirke af hensyn til min mormor, men vi synger nogle salmer derhjemme i stedet."

"Ja, jeg har fire søskende, der holder jul forskellige steder, så normalt holder vi altid "børnejul" i december, hvor vi mødes til jul med det hele. Det har vi desværre ikke kunnet i år, hvilket er rigtig ærgerligt, da det er et af årets store højdepunkter og en tradition, som lå min far meget på sinde, da han levede. Men vi udskyder til foråret, og på den måde kan jeg også få prøvet den gamle barnedrøm om også at få julemad med det hele, når det ikke er december. Vi må tage det med et smil, og jeg er bare glad for, at min familie er i god behold."