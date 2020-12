Coronajul: Først lige op til afgøres det, hvordan Generalsekretær Anders Ladekarl skal holde sin jul

"I skrivende stund har vi ingen idé om hvor og hvordan, vi kommer til at fejre juleaften. Min gamle mor bor i Randers og er ikke meget for at skulle rejse mellem landsdelene. Mit ældste barnebarn har lige fået konstateret corona. Min største søn skal prøve at komme hjem fra Belgien. Og min bror med børn kommer fra deres hjem i Los Angeles. Hvem der skal i karantæne og hvor længe - og hvordan smittesituationen udvikler sig, har gjort, at vi forbereder os på flere scenarier. Lige fra at min kone, vores søn og jeg holder juleaften alene. Til den lidt større familiejuleaften med datter, store søn og børnebørn. Først lige op til jul afgøres, hvad der kan lade sig gøre. Under alle omstændigheder bliver det en anderledes jul, hvor vi frygter, at mange familiemedlemmer må ses over Facetime. Men hvor vi skal tage revanche, når alle er vaccineret."