Coronajul: Chefredaktør Poul Madsen vil synge og traske rundt om træet

"Jeg holder altid jul med mine to store børn 23. december, så kan de nemlig holde jul med deres mor den 24. Det er en fast tradition fra de var små, som passer alle godt og som betyder, at vi som skilsmisseforældre aldrig har skændtes om, hvem der skulle have børnene juleaften. Det betyder også, at jeg er uden julestress, når alle andre går i panik 24. december. Men i år skal jeg også holde jul 24. december med min kones familie. Det skal også nok gå. Jeg elsker at lave and, så det er mit job, resten af maden er fordelt mellem de øvrige gæster."