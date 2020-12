Artiklen: Coronajul: Chefredaktør Christian Jensen må flække nytårstradition midt over

"Vi holder traditionen tro jul hos min hustru Ninas mor i Tommerup. Vi holder os pænt under det anbefalede antal. Vi tager vores børn, Beate, Rose og August og vores et år gamle cockerspaniel Molly med, så vi bliver seks plus en hund, og vi glæder os alle sammen."