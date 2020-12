Coronajul: Afdelingssygeplejerske Louise Dam må måske fejre julen på hospitalet

"Min kæreste og jeg har delt os op i år, da vi ikke vil samles for mange. Han holder derfor med sin familie og jeg med min. Normalt er vi flere, men i år gør vi noget andet. Der kan dog blive behov for at inddrage noget ferie og fridage her i julen og nytåret hos personalet på grund af det stigende pres på sygehusene. Så det kan være, at noget af julen skal fejres inde på hospitalet sammen med kolleger og patienter. Det ville jo langt fra være første gang, så det tager jeg ikke så tungt, slet ikke når man er så heldig at have så mange skønne medarbejdere og kolleger at være fælles med det om."