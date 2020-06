Send til din ven. X Artiklen: Coronafilmfestival: 12 film kæmper om særlig hæder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronafilmfestival: 12 film kæmper om særlig hæder

På søndag arrangerer MovieHouse en gallaaften, hvor de viser og præmierer de bedste af de coronafilm, danskerne selv har lavet

Villabyerne - 23. juni 2020 kl. 14:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når man ikke kan invitere folk ind og se film i biografen? Man får publikum til at lave filmene selv.

Midt i coronakrisen, da Danmark stadig var lukket ned, bad biografejer Michael Obel danskerne om at skildre deres oplevelser, følelser og nye hverdag i små, korte film.

Det blev til over 45 sjove, finurlige, melankolske, smukke og kreative film, som Michael Obel sammen med blandt andre skuespillerne Ellen Hillingsø og Nikolaj Lie Kaas nu har kogt ned til 12 finalister, der skal kæmpe om første-, anden- og tredjepladsen ved en festlig gallaaften i MovieHouse søndag den 28. juni kl. 18.30

"Vi vil gerne finde de historiefortællere, som kan sætte tiden i relief og få os til at forstå, hvordan det føles at være i Danmark under coronakrisen. Er det de mennesketomme gader, vi har set? Et lykkeligt øjeblik midt i krisen, et videomøde, der gør indtryk eller det nære familieliv? Vi har brug for fællesskabet og de gode nærværende historier, som binder os sammen. Og nu, hvor alle vi filmelskere er gået glip af de store festivaler, er det dejligt at kunne arrangere en lille en af slagsen," fortæller filmproducent og ejer af MovieHouse, Michael Obel.

De 12 nominerede film, der alle er under fire minutter lange, vil blive vist på gallaaftenen med en lille præsentation. Den bedste film præmieres med et gavekort på 5.000 kr. til MovieHouse, nr. 2 får et gavekort på 2.500 kr. og nr. 3 et på 1.000 kr.

Vind billetter Villabyerne har fået lov til at udlodde 5 x 2 billetter til gallaaftenen, hvor der bliver serveret lidt snacks og et glas bobler. Det eneste, du skal gøre for måske at komme med, er at gå ind på vores facebookside, facebook.com/villabyerne, og skrive i vores opslag, hvorfor det lige netop er dig, der bør vinde billetter til gallaaftenen.

Billetter til gallaaftenen kan naturligvis også købes på biografens hjemmeside. jbl