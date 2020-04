Siri Pallesdatter Zelander er sygeplejerske på corona-afdelingen på Gentofte Hospital. Her iført hospitalets værnemidler på de daglige vagter.

Corona-sygeplejerske: Jeg bliver bange, når jeg ser, at folk bryder reglerne

Siri Pallesdatter Zelander er sygeplejerske på Gentofte Hospitals coronaafdeling, hvor patienterne er bange for at dø. Selv bliver hun bange, når hun cykler hjem fra hospitalet efter genåbningen og ser, at folk igen begynder at mødes, som om intet var hændt

Villabyerne - 24. april 2020 kl. 10:13 Af Gry Brøndum

"Én af de ting, der påvirker mig meget, er angsten," fortæller Siri Pallesdatter Zelander, der normalt arbejder på hudambulatoriet på Gentofte Hospital, men som de seneste fire uger har været på hospitalets corona-afdeling, hvor folk oftest kommer ind, når de pludselig får svært ved at få luft eller får meget stærke smerter eller hovedpine:

"Der er en stor angst for at dø af denne her sygdom, og det gør vores arbejde meget anderledes end normalt," fortæller hun over telefonen fra sin vagt på corona-afdelingen lørdag formiddag.

Her arbejder blandt andre læger og sygeplejersker fra det lungemedicinske afsnit samt infektionsmedicinere, endokrinologer og udlånt personale fra andre afdelinger, som Siri Pallesdatter Zelander er iblandt:

"Vores patienter er så bange for ikke at komme til at se deres familie igen. Og det bliver så for nogen af dem kombineret med frygten for ikke at kunne trække vejret, som virkelig er en angstprovokerende oplevelse."

Når patienterne ligger alene med deres sygdom, isoleret fra omverden, får sygeplejerskerne en ny opgave med at give menneskeligt nærvær:

"Vi prøver ligesom at fungere som et vikarierende håb for patienterne," siger Siri og fortæller om arbejdet, hvor hun iført fuld beskyttelsesdragt med mundbind og skærm for øjnene tilser patienterne:

"Min kollega sad en hel dag og holdt en mand i hånden. I angsten for at dø er det meget hårdt at være alene. Jeg forsøger at tale med patienterne om deres frygt. At anerkende, at de er bange, og at jeg godt kan forstå det. Det er naturligt. Og så fremhæver jeg hele tiden deres fremskridt," fortæller hun: "Din temperatur er faldet. Dit behov for ekstra ilt er faldet."

Uforudsigelig sygdom Problemet er bare, at virussen ikke altid er så let at måle fremskridt på.

Siri Pallesdatter Zelanders afdeling er i tæt dialog med intensivafdelingen, hvor patienterne kommer hen, hvis deres tilstand bliver rigtig slem. Som corona-patient på Gentofte Hospital deler læger og sygeplejerskerne patienterne ind i tre grupper: De grønne, gule og dem, der ligger på 24 timers overvågning, afdelingens højeste behandlingsniveau, og for nogle skridtet inden intensiv:

"Vi holder rigtig meget øje med dem," forklarer hun om patienterne, hvis tilstand måles på blandt andet feberen, pulsen, blodtrykket og iltniveauet i blodet. Og det kan hurtigt skifte:

"Det særlige for COVID-19 patienterne, er, at de kan 'vælte" meget hurtigt'," fortæller Siri: "Man kan gå fra et lavt behov for ilt til pludselig at skulle have 15 liter," siger hun, som hjælper patienterne med dels iltmasker og iltmaskiner, der kan hjælpe patienternes lunger med at trække vejret.

Mange patienter på coronaafdelingen har andre sygdomme som diabetes, lungesygdommen KOL, hjerteproblemer eller astma. Og så er der dem uden andre diagnoser:

"Der er folk i 50'erne, som er i god form og cykler hver dag, som får det lige så dårligt. Jeg sidder med en tanke om, at det bare er knald eller fald, hvor hårdt du bliver ramt," siger Siri og opfordrer alle til at tage coronavirussen seriøst:

"Noget, der fylder meget for mig er, at folk ikke rigtig lever op til reglerne her efter genåbningen, og det gør mig bange for, at jeg ikke kommer tilbage til min egen afdeling foreløbig," siger hun: "Alle de ofre, vi har ydet med virksomheder, der går konkurs og isolation er spildt, hvis smitten får fat," siger hun: "Så jeg bliver harm og ked af det, når jeg cykler hjem og ser, at folk ikke overholder reglerne. Jeg er meget bekymret for, at vi kommer til at se konsekvenserne af det om nogle uger."

Tør hoste For Siri, der privat er mor til en lille søn på to år, har valget om at melde sig frivilligt som sygeplejerske til corona-afdelingen ikke været så svært:

"Uden at lyde alt for hellig, så tænkte jeg: Jeg bor i et velfærdssamfund, jeg har fået betalt min uddannelse, og det her er mit job: Nu er der behov for, at jeg hjælper," forklarer hun. På det seneste er hendes bekymring for selv at blive smittet dog vokset:

"Jeg blev testet for nogle uger siden, hvor jeg havde tør hoste. Den var negativ. Nu er jeg så blevet antistoftestet som led i et større forskningsprojekt og venter svar på en blodprøve," fortæller Siri, som bruger ekstra tid efter hver arbejdsdag på hospitalet præget af meget strikse regler med værnemidler og afspritning hver eneste gang hun skal ind og ud af en stue til en patient:

"Jeg holder alt tøj og ting, jeg medbringer på afdelingen i et skab og tager bad, inden jeg cykler hjem," siger hun.

Noget, hun dog ikke hverken kan vaske eller spritte af, er følelserne og tankerne fra arbejdet på coronaafdelingen, som hun også vender med sine kolleger:

"Når man sidder med en patient, der tænker over, om de kommer til at se deres børn igen nogensinde. Det berører os meget. Som sygeplejersker er vi vant til at handle. Men med COVID-19 og de mange psykiske aspekter af sygdommen og forløbet, har vi ikke som sådan en opskrift på, hvad patienterne har brug for, så vi må virkelig tune os ind på dem - og deres frygt. Det svære er at være i noget, der er så svært."

Hun er dog også taknemmelig for at være på jobbet i disse dage:

"Det har været en stor omvæltning at skifte speciale og afdeling på en så pludselig måde," siger Siri, hvis læringskurve efter eget udsagn har været meget stejl de sidste uger, hvorfor hun er taknemmelig for sine kolleger:

"Samarbejdet mellem læger, fysioterapeuter og diætister har virkelig været guld værd."

Og så er der patientkontakten: "Det er sjældent, at jeg oplever den type taknemmelighed, jeg oplever fra patienterne her på coronaafdelingen. Der er mange tårer fra folk, når de skal herfra. Og det gør også, at mit arbejde virkelig giver mening."

Om Siri Siri Pallesdatter Zelander, der lige nu arbejder på femte uge på Gentofte Hospitals corona-afdeling, er uddannet sygeplejerske i januar 2014 og har siden arbejdet på Gentofte Hospitals hudambulatorium. Siri bor i Sydhavnen og er kæreste med Peter og mor til 2 årige Johannes.

Om Gentofte Hospitals corona-afsnit I starten af coronakrisen gjorde Gentofte Hospital 21 senge klar på et isolationsafsnit, med mulighed for at udvide antallet af sengepladser yderligere. Der har pt .ligget op til 15 patienter på afsnittet, men i de sidste 14 dage har der ligget under 10. Fremover vil der være plads til 12 med mulighed for at øge kapaciteten ved behov.

Kilde: Gentofte Hospital