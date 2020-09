Se billedserie Med risiko for smittespredning tager elevrådsformand på Øregård Gymnasium Stella Maymann Holler ikke med på den årlige skitur til de franske alper. Foto: Privat

Corona sætter elever i et dilemma

Er det forsvarligt at sende hundrede unge mennesker afsted på en fælles skitur i de franske alper? Svaret er nej, hvis du spørger kommunens fire rektorer. Men hvad siger de unge selv? Villabyerne har talt med to gymnasieelever

Villabyerne - 17. september 2020 kl. 10:15 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags lød meldingen fra Statens Serum Institut, at det stigende smittetal skal tages alvorligt med yderligere restriktioner, og at nattelivet er en reel trussel.

Udover afstand og håndhygiejne var det tredje råd til danskerne derfor at ses med færre mennesker i efteråret.

I lyset af den udmelding virker det mildest talt modstridende, at elever på de fire gentoftegymnasier sammen med skiarrangørerne Summit Week er ved at planlægge en fælles skitur for hundrede af unge til Val d'isere i uge 7. En uge hvor unge på tværs af skoler og klasser samles på pister, barer og i lejligheder.

Allerede i sidste uge sendte kommunens fire rektorer et bekymringsbrev ud til forældre og elever. I brevet frarådede at melde sig til skituren.

Ekstremt ærgerligt På Øregård Gymnasium forstår elevrådsformand Stella Maymann Holler godt rektorernes udmelding. Inden brevet kom ud, havde hun selv overvejet at melde sig til, men med brevet og omstændighederne taget i betragtning, har hun skiftet mening.

"Hvis det fortsætter, som det ser ud nu, er der ikke nogen chance for, at jeg tager derned," siger hun og fortsætter:

"Det ville også være ekstremt ærgerligt, hvis Øregård, der ikke har nogen smittede elever, får syge elever hjem. Og i værste fald kan Gentofte blive et nyt epicenter for coronasmitte. Selvom skituren er elevplanlagt, og det er i vores fritid, så er det vores pligt at udvise den her bekymring. Hvis ikke vi gør det, kan skituren få et katastrofalt udfald, hvor skolen må lukke på grund af corona."

Ifølge Stella Maymann Holler er stemningen på Øregårds gange, at eleverne tager brevets advarsel seriøst. Og fordi brevet også blev sendt ud til forældrene, har mange forhindret deres børn i at melde sig til, fortæller hun.

Intet natteliv i orange zone Selvom der er en stor forståelse for situationen, så er der også en ekstrem ærgrelse.

"For mange af 3.g'erne, som jeg selv er, er det sidste mulighed for at komme med. Det er der mange, som ærgrer sig over. En faktor i elevernes overvejelser er dog, at hvis Frankrig forsætter med at være en orange zone (udenrigsministeriets deklaration på lande, som de fraråder ikke-nødvendige rejser til samt 14 dages karantæne efter rejse red.), så er der ingen klubber, som er åbne. Det stopper mange elever fra at tage med, da det er en stor del af turen at mødes der. Overordnet er holdningen, at mange har meldt fra og i stedet booker en tur til et andet sted. Jeg overvejer selv at tage afsted med en mindre venindegruppe, hvor der ikke er fire gymnasier på samme tid eller orange zone," siger Stella Maymann Holler.

Skitur med klassen Brevet blev også sendt ud til eleverne på Aurehøj Gymnasium, hvor Lars Ahlmark går i 3.g.

"Lige da jeg så brevet, synes jeg, at det var ret dejligt at få en bekræftelse på, hvad de syntes. Det er jo klart, at selvfølgelig skal vi ikke tage på den skitur, især når vi kan se, at der er så mange unge, som får corona," siger han.

Den årlige skitur har ofte stor tilmelding fra elever på gymnasierne, men traditionen har ikke været så stærk på Aurehøj Gymnasium, fortæller Lars Ahlmark.

"Før corona tog fart igen, blev der blandt eleverne talt om, om det var en god idé at tage med. Men da det tog fart igen og med det her brev, blev det klart, at det er det ikke," siger han, som i stedet er ved at planlægge en skitur med sin klasse.

Forbud har taget fart I en tid med stigende smittetryk, især blandt de unge, bliver der på Aurehøjs gange diskuteret, hvordan man nu skal forholde sig, fortæller Lars Ahlmark.

"Det var ligesom, at man så småt var begyndt at vende tilbage til hverdagen. Man begyndte at mødes i weekenderne og tage til fester i takt med, at regeringen hævede forsamlingsforbuddet. Nu har det taget fart i den anden retning igen, og forsamlingsforbuddet er skåret ned til 50 mennesker. Jeg kender nogle, som har inviteret til en privat 18 års fødselsdag, hvor der er inviteret omkring 100 mennesker. Det er lovligt, men regeringen anbefaler det ikke. For mig personligt har jeg valgt ikke at tage med og jeg prøver i stedet at lave grupper på 20 mennesker, som jeg ses med i den kommende periode," siger Lars Ahlmark.

