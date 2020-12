Der er forbud mod affyring af fyrværkeri nær de stråtækte huse i Skovshoved. Illustration: Gentofte Kommune

Corona påvirker nytårskrudtet

Villabyerne - 27. december 2020 kl. 11:42 Kontakt redaktionen

Kun seks steder i Gentofte vil kunne sælge fyrværkeri mellem jul og nytår.

Tvangslukningen af detailbutikkerne efter 25. december rammer nemlig en del af dem, der traditionelt sælger fyrværkeri.

Ifølge Beredskab Øst har seks søgt om tilladelse til containersalg i Gentofte, som er det, der er tilladt mellem jul og nytår.

En af dem, der kan holde åben, er Apollo. På Bakkens P-plads har de rejst et telt på 350 kvadratmeter.

"De nye regler er et problem for salget af fyrværkeri i år. Når vi i år skal holde nytår hjemme, er der endnu mere brug for at fejre aftenen med fyrværkeri. Derfor har vi måttet finde nye veje," siger Jacob Skoustrup fra Apollo Fyrværkeri.

De har både åbent for drive-in og gør sig sågar i udbringning af fyrværkeri i lokalområdet.

Der er dog også dem, der mener, at 2020 ikke er et år, vi behøver at forlade med et stort brag.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), har i lyset af et tiltagende corona­pres på regionens hospitaler, hvor der er indkaldt ekstra personale, opfordret til, at man genovervejer behovet for at fyre krudt af. En ekstra belastning i form af fyrværkeriskader er det sidste, hospitalerne har brug for.

Også i Skovshoved by er der som altid et stort ønske om, at man overholder reglerne og dropper raketaffyringer i nærheden af de stråtækte huse.

"Skovshoved by er en vigtig del af Gentoftes historie, og derfor skal vi jo alle passe på dette område. Vi ønsker at genopfriske reglerne om affyring af fyrværkeri tæt på de ca. 25 huse med stråtag," siger formand for Skovshoved bys Grundejer og Bevaringsforening, Kaj Sidenius. joachr