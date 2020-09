Corona kender ikke forskel på rig eller fattig - eller gør den?

Første møde er tirsdag den 15. september. Her skal forsker og formand for Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi, fortælle om, hvordan vi holder hånden under de svageste i samfundet, når en epidemi som corona rammer Danmark. Selvom coronaen først ramte Gentoftes borgere, der førte smitten med fra skiture i Østrig, blev det alligevel de mest udsatte i samfundet, som blev hårdest ramt.

Barnets lov

Tirsdag den 20. oktober kommer professsor emeritus, børne- og familieforsker, tidligere formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen, for sammen med Gitte Haslebo, formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte og medstifter af Aktionsgruppen for Børns velfærd, at diskutere 'Barnets Lov', som er regeringens kommende udspil, der skal styrke indsatsen for børn og unge.