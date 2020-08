Claudia Siesbye Halsted sammen med datteren Bine på hendes første skoledag på Skovshoved Skole. Bine fik dog kun lov at være på skolen i kort tid, før hun blev sendt hjem i karantæne på grund af Covid-19 smittefare. Privatfoto

Corona-hjemsendelse: Forsigtighedsprincip presser forældre

Skovshoved Skole valgte tirsdag eftermiddag at sende alle elever fra 0., 3. og 4. årgang hjem i selvisolation. Claudia Siesbye Halsted, mor til Bine i 0. årgang, efterlyser tiltag, der isolerer klasserne bedre

21. august 2020

Tirsdag den 18. august om eftermiddagen fik Claudia Siesbye Halsted besked fra Skovshoved Skole om, at datteren Bine skulle i selvisolation og først kunne vende retur med en negativ corona-test.

Bine, som er startet i 0. årgang på Skovshoved Skole, har 3. årgang som venskabsklasse, hvor der var børn, som var testet positiv for corona. Ud fra et forsigtighedsprincip om, at de to årgange kunne have været i kontakt med hinanden, valgte Skovshoved Skole at sende 0. årgang hjem sammen med 3. og 4. årgang.

"Jeg er glad for, at skolen passer på vores børn, men i den her sammenhæng synes jeg lige, at det var i overkanten af, hvad der var nødvendigt. Hvis vi bliver sendt hjem af dén grund, ser vi ind i et langt efterår med børn i karantæne og isolation," siger Claudia Siesbye Halsted til Villabyerne.

En snak med ledelsen Retningslinjerne i forhold til smitteopsporing er, at man først på dag fire af ens selvisolation tager en test. Når Bine, forhåbentligt, vender tilbage til skolen med en negativ test i næste uge, vil Claudia Siesbye Halsted gerne tage en diskussion med ledelsen om at sende flere årgange hjem fra den ene dag til den anden.

"GFO er kommet med et forslag om, at årgangene skal være mere opdelt, så kun klasserne kan lege sammen. Det er en oplagt mulighed og god start. Hvis vi isolerer klasserne, så behøver det ikke at gå ud over 0. årgang, når børn fra 3. eller 4. er testet positiv for corona. Det indskrænker muligheden for hjemsendelse," siger hun.

Få enderne til at mødes Forældrenes Landsorganisation, FOLA, har sammen med Skole og Forældre den 21. august skrevet et åbent brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), hvor de blandt andet skriver, at de er i kontakt med mange forældre, som fortæller, at de ikke kan få enderne til at mødes, når deres børn bliver sendt hjem fra daginstitution, skole, SFO eller klub på grund af Covid-19 smittefare. Forældrene føler, at der bliver stillet modstridende krav fra myndighedernes og arbejdsgivernes side om både at skulle passe egne børn og samtidig møde på arbejde.

Forvirring blandt forældre Claudia Siesbye har som selvstændig ikke de problemer og oplever et erhvervsliv, som bakker op omkring hjemmearbejde med hjælp fra møder over Zoom (online-møder, red.).

"Så det kan godt lade sig gøre. Men hvis du selv skal nå at lave dit arbejde, og når dine børn er små, så stikker man en iPad i hovedet på dem. Og det var jo ikke tanken, da de skulle starte i skole," siger Claudia Siesbye Halsted.

Hvordan har reaktionen været blandt de andre forældre i klassen?

"Vores datter er lige startet i 0. klasse, så vi har ikke rigtig lært hinanden at kende endnu. Folk virker afventende og respekterer skolens beslutninger, men jeg kan godt mærke, at folk også er presset i forhold til ikke at kunne sende deres børn i skole. Selvom skolen har gjort klart udtryk for, at man skal være hjemme, indtil der er testet på dag fire, så er der en klar forvirring om, hvordan man skal forholde sig, når vi bliver sendt hjem i isolation," siger Claudia Siesbye Halsted.

Siden beskeden i tirsdags fra Skovshoved Skole om selvisolation og test, har hun talt med sin mand om, hvilket efterår der venter dem.

"Når der kommer en opringning, så er det bare fire dage, som bliver ryddet. Det er da bekymrende for ens arbejdsliv og rutiner, samtidig med at jeg gerne vil udfordre og stimulere min datter. Men med tiden håber jeg, at vi finder en vej i det, så det hele ikke lukker ned af det. For de få dage, hvor Bine har været på skolen har jo været fantastiske, hvorfor vi også glæder os til at få lov at starte igen," siger Claudia Siesbye Halsted.