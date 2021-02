Corona har kostet Gentofte Kommune over 60 millioner kroner

I Gentofte Kommunes foreløbige regnskab for 2020 fremgår det, at de coronarelaterede udgifter har beløbet sig til 64,4 millioner kroner

Det er omtrent et år siden, at coronavirus og en lang række af afledte konsekvenser for alvor gjorde sit indtog i Danmark.

Her har man haft coronarelaterede udgifter for 64,4 millioner kroner.

"Regeringen har mange gange fastslået, at corona­udgifterne ikke må fortrænge anden velfærd i kommunerne, så vi har en forventning om en yderligere kompensation. Det er aftalt, at det skal forhandles mellem KL og regeringen i foråret under de årlige økonomiforhandlinger mellem de to parter. Det er meget svært at gætte på, hvor stor en kompensation, Gentofte Kommune vil få for 2020," siger Helle Wagner Gehlert til Villabyerne.