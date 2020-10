Corona er uhyggeligt - så hold fast - også til halloween

" Udviklingen viser, hvor vigtigt det er, at alle tager ansvar for at begrænse risikoen for, at coronasmitten spreder sig endnu mere. Rigtigt mange borgere følger myndighedernes anvisninger, men vi skal have de sidste med, hvis det skal lykkes at få kontrol med coronavirussen," siger politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi i en presseddelelse.

I den kommende weekend er det som bekendt Halloween, og derfor kommer politidirektøren med en særlig opfordring:

"Overvej en ekstra gang, om det er nødvendigt at deltage i halloweenfesten, også selvom der kun er få inviterede, og drop trick-or-treat-turen med børnene. Det er nu, vi skal gøre en ekstra indsats for at nedbringe smittetallet, og det kan kun lykkes, hvis vi er fælles om det," siger Jens-Christian Bülow.