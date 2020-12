Dino Aksalic sammen med de fem corona-ambassadører, heriblandt Andi Lajqi, som ses helt til venstre, og Enis Velii, yderst til højre. Foto: Gentofte Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Corona-ambassadører opfordrer andre unge til at opføre sig ansvarligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-ambassadører opfordrer andre unge til at opføre sig ansvarligt

Fem unge corona-ambassadører gik rundt på Ved Ungdomsboligerne og Mosegårdsparken med flyers og faglig viden for at skabe dialog om corona og smittetrykket

Villabyerne - 16. december 2020 kl. 09:03 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Andi Lajqi og Enis Velii har været venner, siden de blev født, så det vil sige i 15 år. Faktisk i længere tid, fordi deres forældre også var venner inden, fortæller de to drenge.

Men selvom båndet mellem de to blev smedet tidligt, var det i Læringscaféen i Vangede, som er en del af den boligsociale indsats i Gentofte Kommune og et tilbud til unge mellem 11-16 år, at de to drenge blev rigtig tætte. Men det er ikke det eneste positive aftryk, caféen har sat.

"I Læringscaféen har vi lært vigtigheden af at passe på hinanden i samfundet," siger Enis Velii.

Derfor valgte de to drenge sammen med tre andre fra caféen at gå rundt fredag 11. december fra kl. 15 til 17 på Ved Ungdomsboligerne i Gentofte iført mundbind og 100 flyers for at informere unge som ældre om at bruge mundbind, vaske hænder, og om muligheden for at lade sig teste på de to nye lokale rullende testcentre. 'Corona-ambassadører' kalder de sig selv, hvilket de fem drenge får diplom på.

Det er Elmedin 'Dino' Aksalic, projektmedarbejder i den boligsociale indsats, som har stået for corona-kursuset, der med hjælp fra videoer og Sundhedsministeriets hjemmeside har givet drengene viden om corona. Mens de boligsociale medarbejdere har udarbejdet og printet de flyers, som de fik i hånden, da de fredags mødtes på Ved Ungdomsboligerne og gik deres første runde som corona-ambassadører med navneskilt på jakken.

"Det handler om, at drengene kan se, at de gør en forskel i deres lokalmiljø. Og i lyset af at de unge pt. er den største smittekæde, så kunne de også være med til at være forbilleder for andre unge i området til, hvordan de kan undgå at blive smittet med corona og smitte andre," fortæller Dino Aksalic.

Berører venner og familie I de to timer, som drengene gik rundt, kom de i dialog med både unge, ældre og familier.

"Mange unge mellem 15-25 år er smittede, så vi tænkte, at de havde brug for mere information. Dem, vi talte med, var overraskede over, at man kunne blive testet i nærheden, og flere fortalte, at de ville gå hen og gøre det. Alle var virkelig positive over, at vi kom med flyers og tog det virkelig pænt," fortæller de to drenge.

Inden kurset var deres viden om corona begrænset, men de er nu gået hen og blevet eksperter. Og det sætter ringe i vandet, der berører både venner og familier.

"Før talte vi ikke så meget med vores venner om corona, men det gør vi nu," siger Enis Velii.

Tag corona seriøst At smitten er højest blandt deres egen aldersgruppe, er de to godt klar over. Enis Velii og Andi Lajqi er selv blevet testet adskillige gange både på grund af symptomer eller når de har været tæt på en smittet.

"Man kan aldrig vide det, så jeg er nok blevet testet ti gange, bare så jeg var sikker på, at jeg ikke smittede andre," fortæller Enis Velii, som håber, at flere unge vil ændre deres syn på coronaen.

"Der er mange unge, som ikke tager coronaen seriøst, og nogle kan finde på at holde fester. Derfor vil vi gerne være ambassadører, så vi kan lære unge om, hvordan de skal forholde sig mere ansvarligt til corona," siger han.

Andi Lajqi supplerer:

"Når opfordringen kommer fra deres egne venner eller nogle på deres egen alder, så tager de det måske mere seriøst. Vores håb er, at det kommer ud til alle borgere. Jo flere der bliver testede, jo bedre. Og at folk bliver raske så hurtigt som muligt, så smitten falder, og samfundet snart kan åbne op igen."

Udvist gåpåmod Dino Aksalic ser en stor fordel ved, at drengene har et tilhørsforhold både til Vangede og Gentofte.

"Alle drengene kom i fredags tilbage og havde haft en positiv oplevelse. De var overrasket over, hvor god respons de havde fået fra dem, de mødte. Selvom det har været en tryghedsskabende faktor, at de har været i deres nærmiljø, så har de også udvist et gåpåmod ved at tage initiativet og gået i dialog med alt fra unge til ældre," siger han.

Områder med udfordringer Tirsdag eftermiddag 15. december var de fem ambassadører ude igen. Denne gang ved Mosegårdsparken i Vangede.

Det er ikke en tilfældighed, at det er på Ved Ungdomsboligerne og i Mosegårdsparken, at de unge ambassadører går rundt.

I de to områder bor der borgere, som kan have svært ved at forstå retningslinjer og restriktioner på grund af sproglige udfordringer, eller ikke kan overskue at booke en testtid med nemid.

Her har corona-ambassadørerne både været behjælpelig med information om, at der ligger et testcenter ved Gentofte Sportspark og ved Byens Hus, som både er tæt på og kun kræver et sundhedskort samt lidt tålmodighed i køen.

Onsdag 16. december er sidste dag, man kan stille sig i kø til de to testcentre i kommunen, der holder åbent mellem kl. 10-16 ved hhv. Gentofte Sportspark, ved Stadion 14, og Byens Hus, Hellerupvej 24. Derefter kan man booke en tid på coronaproever.dk.