Hamstrende kunder efterlod overfyldte kurve i supermarked: Måtte smide mad ud

Tomme hylder og overfyldte indkøbskurve. Efter regeringens beslutning om at lukke det meste af Danmark ned på grund af spredningen af coronavirus, valfartede mange danskere i går ud i supermarkederne for at hamstre toiletpapir og andre fornødenheder.

"Sådan her så Netto i Gentofte ud, efter vi lukkede i nat. Kurve med varer og KØLEVARER, som var efterladt rundt omkring i butikken. Ja, folk hamstrer, og det påtaler jeg ikke. Men jeg opfordrer til at have respekt for hinanden og de madvarer, som man tager fat i. Det er rigtig ærgerligt at skulle smide så vanvittig mange ferskvarer/frysevarer ud, fordi folk fortryder og lader kurven stå. De madvarer kunne andre mennesker have spist, men i stedet ender det i skraldespanden," skrev Rose Glasblod Abel og fortsatte:

"Ud over det har vi brugt halvdelen af natten på at rydde op. TID, som vi kunne have brugt på at fylde varer op i den nu fuldstændig ribbede butik. Rigtig øv. Ja, vi er i krise. Men tænk på hinanden også. Og JA, der er lange køer, men derfor er det ikke i orden at lade kurven stå. Tag dit ansvar."