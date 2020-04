Den tidligere Towers-spiller, 26-årige Christian Lisby, der også kan skrive professionel amerikansk fodbold-spiller på cv?et, er ny headcoach for klubbens U19-spillere. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Copenhagen Towers har gjort lidt af et trænerscoop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Copenhagen Towers har gjort lidt af et trænerscoop

Den tidligere Towers-spiller og tidligere professionelle amerikansk fodbold-spiller, Christian Lisby, er ny headcoach i klubben for de talentfulde U19-spillere

Villabyerne - 06. april 2020 kl. 08:30 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget af et scoop, da Copenhagen Towers tidligere på året kunne annoncere, at den tidligere Towers-spiller, 26-årige Christian Lisby, der også kan skrive professionel amerikansk fodbold-spiller på cv'et, er ny headcoach for klubbens U19-spillere.

Sin unge alder til trods kan han bringe en masse erfaring med sig ind i trænergerningen, nu hvor han selv er forhindret i at spille professionelt.

Fem hovedskader, heraf den sidste for to år siden, har umuliggjort drømmen om at fortsætte med amerikansk fodbold på topplan.

Han var ellers udråbt som Danmarks måske bedste quarterback nogensinde og har spillet på noget nær højeste niveau i Europa og USA.

Nu er det så unge Towers-talenter, der får glæde af hans erfaring både på og uden for banen.

Villabyerne møder Christian Lisby en onsdag eftermiddag lige inden coronavirussen for alvor lammede Danmark. Gentofte Sportspark er gabende tom, og på kunstbanerne, hvor Towers træner, ses kun en lille håndfuld unge, der løber rundt og kaster eller sparker til den karakteristiske amerikanske fodbold.

Kæmpe erfaring

I klubbens meget beskedne klublokale sidder vi med flere meters afstand og en dunk håndsprit inden for rækkevidde.

På endevæggen bag Christian Lisby syner en flot fotostat fra en af klubbens mange DM-triumfer på seniorplan, og at Copenhagen Towers er vant til titler, ses på hylden og i tekøkkenet, hvor medaljer og pokaler kæmper om pladsen i det lidt trange lokale.

De ydmyge forhold er langt fra den hverdag, Christian Lisby selv var en del af som professionel i hhv. USA og Europa. Især tiden i USA, hvor fodboldsporten er kæmpestor, mindes han med glæde.

"Da jeg spillede college-football, stod vi op kl. 5, trænede en time, for så at fortsætte taktik-snak allerede om morgenen. Det gentog sig senere på dagen, hvor der blev brugt rigtig meget tid på at diskutere det taktiske oplæg. At kende holdets playbook i særdeleshed," indleder Lisby med henvisning til, hvordan angrebsspillet skal fungere for at opnå størst succes.

Og netop den amerikanske standard - en masse fysisk træning og tid til taktik - vil han overføre til sin egen trænergerning.

"Det bliver utraditionelt, og jeg vil stræbe efter at tilbyde noget, man ikke kan få andre steder i landet," siger han med et lille smil om munden.

Eksempelvis vil Christian Lisby gerne have, at træningsmængden kommer op på seks gange om ugen, hvilket er mere end en fordobling i forhold til træningsmængden nu. Og så vil han ændre det mentale fokus væk fra en hyggesport til noget 100 procent seriøst.

Men han ved også godt, at det kan blive svært at ændre så radikalt, selv om han føler opbakningen i klubben er til stede.

"Det er svært i Danmark, hvor amerikansk fodbold er en meget lille sport i forhold til den engelske udgave af fodbold. Men jeg vil gerne udfordre de unge og selvfølgelig også give dem en masse," fortsætter han og tilføjer, at han allerede er ved at "connecte" rigtig godt til truppen.

"Jeg har jo spillet selv i mange år og derfor bygget stor viden op om sporten. Det ville være spild, hvis det ikke blev brugt," siger han og tilføjer med et stort smil:

"Jeg ville sgu gerne ha' haft mig som træner...!"

Fører til noget

De unge Towers-spillere ser ham da også som et levende bevis på, hvad hård træning og dedikation kan føre til: Et liv som professionel sportsmand - eller i lidt mindre målestok, eksemplet på, at det kan lykkes som dansker at komme til sportens hjemland på et scholarship.

"Den oplevelse vil jeg selvfølgelig også gerne dele og derved bidrage med min historie over for dem, der kunne tænke sig at forfølge målet i samme grad som jeg. Og faktisk tror jeg på, at vi i klubben har en lille håndfuld spillere, der godt kunne klare sig i USA. Og kan jeg fungere som ambassadør for dem, jamen så vil jeg da gerne bruge mig selv til det," siger han.

Ud af hyggementalitet

Hvis man vil opnå noget stort som idrætsøver, kræver det selvfølgelig talent. Men ifølge Christian Lisby kræver det også, at man kommer ud af den danske hyggementalitet. Her kommer disciplinen altså igen ind i billedet, mener Lisby, der ved, at hans program og måde at gøre tingene på, vil betyde succes på den lange bane.

Og selv om han kun har siddet en lille måneds tid i trænersædet, vil dét være stilen fremover.

"Jeg vil gerne opbygge et træningsprogram, vi i klubben kan være stolte af. Og det vil jeg gerne udvide til også at omfatte skolearbejde. Herunder at lave en løbende quiz om sporten til drengene, for på den måde at fortsætte med at skærpe fokus på sporten. Altså også, når drengene sidder hjemme på værelset."

Og med den aktuelle coronakrise er der så meget mere grund til, at Christian Lisby virtuelt er i kontakt med sine spillere.

"Jeg skriver og ringer næsten dagligt med mine spillere via Facebook og Facetime. Det er enormt vigtigt for mig, at vi er så forberedt og klar til første kamp som overhovedet muligt," fortæller han om sin meget seriøse tilgang.

For tiden quizzer Christian Lisby spillerne på afstand og følger op på deres generelle 'football IQ'.

"På den måde danner jeg mig løbende et overblik over det nuværende fundament. Jeg hjælper dem med styrketræningsprogrammer fra mine oplevelser i USA (allerede før corona-situatioinen indtraf, red.), og hvordan de ellers kan udvikle sig fysisk i disse indelukkede tider. Mine spillere løber og styrketræner pt. dagligt hjemmefra," supplerer den dedikerede træner, som meget aktivt bruger sin viden fra sin tid i USA, hvor der virkelig skulle arbejdes igennem for at få succes.

"På de amerikanske skoler var vi som regel mellem 75-100 spillere på holdet, og det betød selvfølgelig, at der var mange, der gik igennem det uden spilletid."

På Towers U19- holdet startede der 16-17 spillere, nu er der 28 drenge. Første delmål er at komme op på omkring 40 spillere.

"Det er essentielt at være mange nok spillere, så vi kan træne ordentligt. Optimalt vil jeg gerne kunne træne 11 mod 11 - to steder på banen - så tempoet er i højeste gear," siger Christian Lisby.

Ned med egenudgiften

Mens Christian Lisby skruer op for ambitionerne, har han også andre ambitioner. Han vil nemlig arbejde for at begrænse egenudgiften, som er 5-6.000 kr. pr spiller, og det er endda bare til udstyret.

"Det er en dyr sport at starte på, så målet for mig og mit træner-staff er at mindske de udgifter mest muligt. F.eks. får de nu gratis træningstøj, så vi kan ligne et ordentligt hold. I længden ville det være fantastisk at kunne tilbyde udstyr og støvler til dem alle," lyder det fra headcoach Lisby, der også har et konkret bud på, hvordan den øvelse skal kunne lykkes.

"Den helt oplagte mulighed for, at de ting kan lade sig gøre, er flere sponsorer, der kan se hvad det her program kan gøre for de unge. Vi forbereder dem ikke kun til at vinde fodboldkampe, men også til at være ordentlige unge mænd, der kan tage alle de ting, de lærer nu, videre i voksenlivet. Hvordan man opfører sig i samfundet, hvordan man 'tackler' en karriere og job - generel respekt og disciplin. Andre danskere, der har spillet på højt niveau i USA, ved præcist, hvad jeg taler om. Der er utrolig meget mental træning i det, vi laver, og det er noget, der transcenderer direkte på og af fodboldbanen," lyder det fra Christian Lisby.

Han og klubben kan glæde sig over en generel stor tilstrømning til Towers og endda en opbakning, der kommer 'hele vejen rundt'.

Her tænker han især på, at spillernes familier er godt engagerede i klubben.

Christian Lisby synes også, at Gentofte Kommune bidrager fint, selv om han har et fromt ønske om at kunne udbygge klubhus mv.

Her kunne især omklædningsmulighederne godt være bedre.

Sådan melder du dig til

Har du lyst til at prøve amerikansk fodbold, som de gør det i USA?

Selv om Corona-situationen hærger og lammer samfundet, er nu den bedste tid at begynde som ny spiller. Towers har en masse helt nye spillere i klubben, så timingen er perfekt, hvis der sidder en ung gut mellem 16 og 19 år, som vil opleve noget helt ekstraordinært.

Hvis du overvejer at starte til amerikansk fodbold, så kan du kontakte headcoach Christian Lisby på tlf. 6055 9310.