Se billedserie Advarsel: Forbered jer på drabeligt sminkede børn torsdag aften på Gentoftegade.

Send til din ven. X Artiklen: Comeback til Græskaraften: Gys og gru indtager Gentoftegade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Comeback til Græskaraften: Gys og gru indtager Gentoftegade

Græskaraften, landsbyen Gentoftes (u)hyggelige gadefest, vender tilbage torsdag 14. oktober. Med næsten alt, hvad det normalt indebærer - og lidt til

Villabyerne - 13. oktober 2021 kl. 19:07 Af Jesper Bjørn Larsen (tekst) og Henrik Holst (arkivfotos) Kontakt redaktionen

Med Kastanjemanden på Netflix, Halloween på trapperne og et lokalsamfund, der myldrer ud i de atter tilladte fællesskaber, er der virkelig lagt i kakkelovnen til et brag af en Græskaraften i år.

Og hvis der er nogle her i landet, der kan finde ud af at forvandle gys og gru til en hyggelig familieaften, så er det de gode borgere og handlende på og omkring Gentoftegade.

Det beviser de år efter år med den traditionsrige gadefest, som sidste år blev aflyst på grund af coronakrisen. I år løber Græskaraften af stablen torsdag den 14. oktober, og de handlende kan næsten ikke vente, fortæller Sophie Aller, indehaver af Under Bogen.

"Vi glæder os alle sammen helt vildt. Det har været trist og forfærdeligt med låste døre og tomme butikker og senere mundbind og spritdispensere i stride strømme. Nu er vi tilbage, og det bliver så fedt! For de handlende er Græskar­aften den sjoveste dag på hele året. Der er glade børn over alt, så jeg kan kun opfordre folk til at komme og give den fuld skrue," siger hun.

(U)hygge på programmet Som med alle gode traditioner bliver der ikke ændret på konceptet, men hvorfor også gøre det, når man har fundet formularen på en (u)hyggelig aften, hvor gaden bliver fyldt med hekse, zombier, kranier, spindelvæv og edderkopper.

Der vil derfor atter være en skattejagt for børnene, hvor skattekortene kan hentes på Gentoftegade Bibliotek. Det er også her, de skal afleveres, når man har svaret på alle spørgsmål. Skattejagten varer fra kl. 17-20, og der er flotte præmier til vinderne, så mon ikke de voksne hepper på deres børn. Præmierne er 2 x overnatning på dobbeltværelse på Gentofte Hotel, gavekort på 500 kroner til Under Bogen og 3 x 2 billetter til Gentofte Kino.

Hos Under Bogen er der uhyggelig højtlæsning med heksen, og Doktor Gys i skikkelse af sminkøren Janus Vinther vil naturligvis atter være at finde på biblioteket. Han er ganske enkelt uofficiel danmarksmester i at 'udsmykke' børnene med blodige skudhuller og alskens andre skrækindjagende skrammer.

Lige som han plejer, vil Slagter Broe og hans håndgangne mænd sørge for grillede pølser og diverse, og der vil være fadøl hos Danbolig til at skylle maden ned med.

Cocktails og cool jazz I Vinoteket serverer de cocktails understøttet af cool jazzmusik, også et tilbagevendende populært indslag.

I år er der flere nyheder. En uhyggelig skikkelse fra Bellevue Teatret vil gå rundt på stylter og forskrække børn og voksne ved 19-tiden - det er heksen Kimære fra forestillingen Vildheks - og Gentofte Kino deltager med en kæmpe tombola, hvor man kan vinde den enorme Baloo-figur, der længe har været et af biografens vartegn. Man kan også vinde adgang til den nyistandsatte loge, fortæller biograf­direktør Sune Lind Thomsen, som ikke har været i tvivl om, at biografen skulle gå all-in på arrangementet, hvor de sælger lumumba til de voksne og kakao til børnene og hvor alt overskuddet går til støtteforeningen Gentofte Kinos Venner.

"Græskaraften cementerer, at Gentoftegade er en enhed. Den viser, at de handlende har en samhørighed med borgerne i at skabe en hyggelig landsbystemning. Vi besøger hinanden på kryds og tværs, alle er med. Jeg har selv altid prioriteret at deltage i det privat, for det er simpelthen bare en vildt hyggelig aften," siger Sune Lind Thomsen, der dog ikke kan love, at han ifører sig hugtænder og lang kappe.

Ingen græskarudskæring Der plejer at være græskar­udskæring hos begravelsesforretningen på Kirketorvet, men den er i år desværre aflyst. Begravelse Danmark siger dog til Villabyerne, at de satser på at vende stærkt tilbage til næste år.

Hos mange af de andre butikker i Gentoftegade vil der være dækket op til hyggelige arrangementer, så ingen bør gå hverken gammelsultne eller sukkertrængende til ro, når uhyggen til sidst fortager sig og hverdagen rykker i de forpinte sjæle.