Gentofte Volleys Coley Pawlikowski (tv.) jubler her over endnu en sejr sammen med bl.a. klubbens sportschef Peter Borglund. Jublen fortsætter nu i Gentofte Volley, da den populære træner fortsætter som cheftræner for ligadamerne i den kommende sæson. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Coley Pawlikowski på plads hos Gentofte Volley

Gentofte Volleys cheftræner for ligadamerne står igen i spidsen for holdet i den kommende sæson

Hun har som amerikansk toptræner kunnet tilføre Gentofte-holdet meget. Ikke mindst troen på, at det er muligt uden udenlandske spillere at opnå en topplacering i dansk damevolleyball.

Som mange andre topklubber i dansk idræt er Gentofte Volley blevet økonomisk ramt af coronakrisen. Heldigvis lykkedes det for klubben fra gode støtter ekstraordinært at skaffe det økonomiske fundament for at kunne bibeholde den populære cheftræner.