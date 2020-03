Cobra og Pollock inspirerede Lars Lundgren udstiller

Lars Lundgren udstillings-debuterede for 30 år siden, og hans malerier har udviklet sig ad to spor med hver sin fortælling.

Det andet spor er det abstrakte landskabsmaleri, hvor landskabet er tolket ind i et makrounivers, der giver beskueren mulighed for at genkalde sig i sit eget verdensbillede.

Her har et besøg på Guggenheim i New York og et møde med Jackson Pollack og hans 'action painting' sat sig spor i Lundgrens nordiske tilgang til det ultra-abstrakte.