Claus Hempler får årets Dan Turéll-medalje

Og det er her Dan Turéll Selskabet oplever Hempler træde særligt Turéllsk i karakter:

"I de slidstærke kompositioner synes linjerne konstant at knopskyde med nye, overraskende formuleringer, hvor udtryk og klichéer vendes og drejes, uden at de bliver til banaliteter eller tomme fraser," skriver Dan Turéll Selskabet i pressemeddelelsen om "Kuffert fuld af mursten":

Fra slips til medalje

"Navnet er Hempler / fornøjelsen er min / ikke fordi at jeg hver dag / ligefrem skriger af grin" indleder Claus Hempler sit album. Selv har han nævnt Dan Turélls "Karma Cowboy" som værende på sin personlige top ti over bedste digtsamlinger, og hans 2019-ord er da heller ikke så langt fra Dan Turell i tv i 1974 med oplæsning af sine dåsedigte:"Velkommen i TV / De kalder mig D.T. / Jeg sér tingene ské / og prøver at lé"